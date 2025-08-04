Облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 4 августа
Киев • УНН
4 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди, кроме центра, юга и Крыма. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов.
В понедельник, 4 августа, погода в Украине будет переменчивой. Украинцев ждут колебания температуры и кратковременные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, погода в понедельник 4 августа будет с дождями на большинстве территорий Украины. Осадки не ожидаются в центре Украины, на юге и в Крыму. Самая высокая дневная температура составит +33 градуса на юге и в Крыму.
Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье 7-12 м/с.
В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Средняя дневная температура воздуха +26 +28 градусов.
В северных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, небольшой дождь. Температура воздуха днем +26 +28 градусов.
В центральных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +26 +28 градусов.
В южных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +31 +33 градуса.
В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, местами умеренный дождь, гроза. Температура воздуха днем +26 +28 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +31 +33 градуса.
В Киеве 4 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до 28° тепла.
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августа02.08.25, 19:16 • 136410 просмотров