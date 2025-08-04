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Облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 4 августа

Киев • УНН

 • 12 просмотра

4 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди, кроме центра, юга и Крыма. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов.

Облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 4 августа

В понедельник, 4 августа, погода в Украине будет переменчивой. Украинцев ждут колебания температуры и кратковременные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, погода в понедельник 4 августа будет с дождями на большинстве территорий Украины. Осадки не ожидаются в центре Украины, на юге и в Крыму. Самая высокая дневная температура составит +33 градуса на юге и в Крыму.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье 7-12 м/с.

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Средняя дневная температура воздуха +26 +28 градусов.

В северных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, небольшой дождь. Температура воздуха днем +26 +28 градусов.

В центральных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +26 +28 градусов.

В южных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +31 +33 градуса.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, местами умеренный дождь, гроза. Температура воздуха днем +26 +28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +31 +33 градуса.

В Киеве 4 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до 28° тепла.

Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августа02.08.25, 19:16 • 136410 просмотров

Вита Зеленецкая

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