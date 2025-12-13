солдат РФ в Херсонской области жестоко наказывают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения - АТЕШ
Киев • УНН
российских военных в Херсонской области избивают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, которые идут командирам. Военнослужащих, отказывающихся платить, избивают и запугивают, иногда до полусмерти.
российских солдат в Херсонской области жестоко наказывают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, а собранные взносы идут командирским карманам. Об этом информирует партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
По информации движения, российских солдат жестоко избивают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения в Херсонской области.
Агенты "АТЕШ" из состава 144 омсбр ВС РФ сообщают, что собранные с личного состава "взносы" не использовались для обеспечения роты, а шли непосредственно в карманы командиров.
Отмечается, что военнослужащих, которые отказывались платить, избивали и запугивали, иногда до полусмерти.
Нас ставили лицом к стене и били так, что потом неделю нормально дышать не мог
Самых активных военнослужащих, которые открыто выступали против такой практики, командование наказывало особенно жестоко.
"Их могли помещать в так называемые "ямки" - грунтовые углубления без нормальных условий, где держали несколько дней "для размышлений", - добавили в "АТЕШ".
Напомним
Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВС РФ обыскивают тела погибших сослуживцев, забирая деньги, телефоны и личные вещи. Из-за огромных потерь личный состав бригады трижды менялся, а мародерство стало обычной практикой.
