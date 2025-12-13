$42.270.01
публикации
Эксклюзивы
солдат РФ в Херсонской области жестоко наказывают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения - АТЕШ

Киев • УНН

 • 402 просмотра

российских военных в Херсонской области избивают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, которые идут командирам. Военнослужащих, отказывающихся платить, избивают и запугивают, иногда до полусмерти.

российских солдат в Херсонской области жестоко наказывают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, а собранные взносы идут командирским карманам. Об этом информирует партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.  

Детали

По информации движения, российских солдат жестоко избивают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения в Херсонской области.

Агенты "АТЕШ" из состава 144 омсбр ВС РФ сообщают, что собранные с личного состава "взносы" не использовались для обеспечения роты, а шли непосредственно в карманы командиров.

Отмечается, что военнослужащих, которые отказывались платить, избивали и запугивали, иногда до полусмерти.

Нас ставили лицом к стене и били так, что потом неделю нормально дышать не мог

- рассказал агент.

Самых активных военнослужащих, которые открыто выступали против такой практики, командование наказывало особенно жестоко.

"Их могли помещать в так называемые "ямки" - грунтовые углубления без нормальных условий, где держали несколько дней "для размышлений", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВС РФ обыскивают тела погибших сослуживцев, забирая деньги, телефоны и личные вещи. Из-за огромных потерь личный состав бригады трижды менялся, а мародерство стало обычной практикой.

АТЕШ: Российские военные массово попадают в госпитали, чтобы избежать боевых действий на Херсонском направлении10.12.25, 19:14 • 3360 просмотров

Вита Зеленецкая

