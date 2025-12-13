солдатів рф у Херсонській області жорстоко карають за відмову здавати гроші на потреби підрозділу - АТЕШ

$42.270.01
49.520.30
ukru
01:49 • 7200 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 16358 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 22933 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 23748 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 28788 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 35526 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 39153 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 47274 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 35403 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24559 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.3м/с
68%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа12 грудня, 21:48 • 8234 перегляди
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж01:18 • 11033 перегляди
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа02:28 • 3844 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto02:48 • 6590 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 11291 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 18910 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 39155 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 34351 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 47276 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 80386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 34351 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 27232 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 57587 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 48256 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 53005 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

солдатів рф у Херсонській області жорстоко карають за відмову здавати гроші на потреби підрозділу - АТЕШ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

російських військових у Херсонській області б'ють за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, які йдуть командирам. Військовослужбовців, що відмовляються платити, б'ють та залякують, іноді до напівсмерті.

солдатів рф у Херсонській області жорстоко карають за відмову здавати гроші на потреби підрозділу - АТЕШ

російських солдат у Херсонській області жорстоко карають за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, а зібрані внески йдуть командирським кишеням. Про це інформує партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.  

Деталі

За інформацією руху, російських солдат жорстоко бʼють за відмову здавати гроші на потреби підрозділу в Херсонській області.

Агенти "АТЕШ" із складу 144 омсбр ЗС рф повідомляють, що зібрані з особового складу "внески" не використовувалися для забезпечення роти, а йшли безпосередньо в кишені командирів.

Зазначається, що військовослужбовців, які відмовлялися платити, били та залякували, іноді до напівсмерті.

Нас ставили обличчям до стіни й били так, що потім тиждень нормально дихати не міг

- розповів агент.

Найактивніших військовослужбовців, які відкрито виступали проти такої практики, командування карало особливо жорстоко.

"Їх могли поміщати у так звані "ямки" - ґрунтові заглиблення без нормальних умов, де тримали кілька днів "для роздумів", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо

Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють, що військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади зс рф обшукують тіла загиблих побратимів, забираючи гроші, телефони та особисті речі. Через величезні втрати особовий склад бригади тричі змінювався, а мародерство стало звичною практикою.

АТЕШ: Російські військові масово потрапляють у шпиталі, щоб уникнути бойових дій на Херсонському напрямку10.12.25, 19:14 • 3360 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Обшук
Мобілізація
Війна в Україні
Сутички
Херсонська область