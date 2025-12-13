солдатів рф у Херсонській області жорстоко карають за відмову здавати гроші на потреби підрозділу - АТЕШ
Київ • УНН
російських військових у Херсонській області б'ють за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, які йдуть командирам. Військовослужбовців, що відмовляються платити, б'ють та залякують, іноді до напівсмерті.
російських солдат у Херсонській області жорстоко карають за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, а зібрані внески йдуть командирським кишеням. Про це інформує партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
За інформацією руху, російських солдат жорстоко бʼють за відмову здавати гроші на потреби підрозділу в Херсонській області.
Агенти "АТЕШ" із складу 144 омсбр ЗС рф повідомляють, що зібрані з особового складу "внески" не використовувалися для забезпечення роти, а йшли безпосередньо в кишені командирів.
Зазначається, що військовослужбовців, які відмовлялися платити, били та залякували, іноді до напівсмерті.
Нас ставили обличчям до стіни й били так, що потім тиждень нормально дихати не міг
Найактивніших військовослужбовців, які відкрито виступали проти такої практики, командування карало особливо жорстоко.
"Їх могли поміщати у так звані "ямки" - ґрунтові заглиблення без нормальних умов, де тримали кілька днів "для роздумів", - додали в "АТЕШ".
Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють, що військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади зс рф обшукують тіла загиблих побратимів, забираючи гроші, телефони та особисті речі. Через величезні втрати особовий склад бригади тричі змінювався, а мародерство стало звичною практикою.
