Смертельное обрушение навеса железнодорожного вокзала в Нови Сад: эксперты обнаружили «оглушительную коррупцию»

Независимая группа экспертов из Белграда решила внимательнее рассмотреть ремонтные работы после обвала навеса железнодорожного вокзала Нови-Сад.

Передает УНН со ссылкой на ORF.

Через три месяца после аварии на железнодорожном вокзале, в результате которой 15 человек погибли, экспертная комиссия делает ключевой вывод:

Оглушительная коррупция - об этом заявил инженер-строитель Даниэль Дашич, представитель независимой группы экспертов из Белграда.

В состав группы, проводящей экспертизу, входят юристы, инженеры-строители, финансовые и медиа-эксперты.

В группу входят юристы, инженеры-строители, финансовые эксперты и медиа-профессионалы. Каждый член анализирует в своей сфере документы, опубликованные властями относительно ремонтных работ.

В правительстве Сербии ранее неоднократно заявляли, что вся документация уже опубликована, премьер-министр Дашич также сообщал, что важные документы взамен пока еще отсутствуют.

Тем временем более двух месяцев продолжаются активные протесты в Сербии.

Демонстрации продолжаются одна за другой и приобретают беспрецедентный масштаб. До такой степени, что пошатывает власть Александра Вучича.

Ранее

1 ноября во время обрушения козырька станции погибли 15 человек. В конце ноября по факту аварии предъявили обвинения 13 лицам. Однако прокуратура по борьбе с коррупцией подключилась к расследованию лишь недавно.

В Белграде ожидает сноса отель «Jugoslavija», бывший символ роскоши и престижа распавшейся соцдержавы