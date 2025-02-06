Смертельное обрушение навеса железнодорожного вокзала в Нови Сад: эксперты обнаружили «оглушительную коррупцию»
Киев • УНН
Независимая экспертная группа из Белграда обнаружила «оглушительную коррупцию» при расследовании обвала навеса вокзала в Нови Сад. Трагедия, унесшая жизни 15 человек, вызвала массовые протесты в Сербии.
Независимая группа экспертов из Белграда решила внимательнее рассмотреть ремонтные работы после обвала навеса железнодорожного вокзала Нови-Сад.
Передает УНН со ссылкой на ORF.
Через три месяца после аварии на железнодорожном вокзале, в результате которой 15 человек погибли, экспертная комиссия делает ключевой вывод:
Оглушительная коррупция
В состав группы, проводящей экспертизу, входят юристы, инженеры-строители, финансовые и медиа-эксперты.
В группу входят юристы, инженеры-строители, финансовые эксперты и медиа-профессионалы. Каждый член анализирует в своей сфере документы, опубликованные властями относительно ремонтных работ.
В правительстве Сербии ранее неоднократно заявляли, что вся документация уже опубликована, премьер-министр Дашич также сообщал, что важные документы взамен пока еще отсутствуют.
Тем временем более двух месяцев продолжаются активные протесты в Сербии.
Демонстрации продолжаются одна за другой и приобретают беспрецедентный масштаб. До такой степени, что пошатывает власть Александра Вучича.
Ранее
1 ноября во время обрушения козырька станции погибли 15 человек. В конце ноября по факту аварии предъявили обвинения 13 лицам. Однако прокуратура по борьбе с коррупцией подключилась к расследованию лишь недавно.
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