Смертельне обвалення навісу залізничного вокзалу в Нові Сад: експерти виявили "оглушливу корупцію"
Київ • УНН
Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.
Незалежна група експертів із Белграда вирішила уважніше розглянути ремонтні роботи після обвалу навісу залізничного вокзалу Нові-Сад.
Передає УНН із посиланням на ORF.
Через три місяці після аварії на залізничному вокзалі, внаслідок якої 15 людей загинули, експертна комісія робить ключовий висновок:
Оглушлива корупція
До складу групи, що проводить експертизу, входять юристи, інженери-будівельники, фінансові та медіа-експерти.
До групи входять юристи, інженери-будівельники, фінансові експерти та медіа-професіонали. Кожен член аналізує у своїй сфері документи, опубліковані владою щодо ремонтних робіт.
В уряді Сербії раніше неодноразово заявляли, що вся документація вже опублікована, прем'єр-міністр Дашич також повідомляв, що важливі документи натомість поки ще відсутні.
Тим часом понад два місяці тривають активні протести в Сербії.
Демонстрації тривають одна за одною і набувають безпрецедентного масштабу. До такої міри, що похитує владу Олександра Вучича.
Раніше
1 листопада під час обвалення козирка станції загинули 15 людей. Наприкінці листопада за фактом аварії висунули звинувачення 13 особам. Проте прокуратура по боротьбі з корупцією залучилася до розслідування лише нещодавно.
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