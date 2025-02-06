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Смертельне обвалення навісу залізничного вокзалу в Нові Сад: експерти виявили "оглушливу корупцію"

Київ • УНН

 • 26438 перегляди

Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.

Незалежна група експертів із Белграда вирішила уважніше розглянути ремонтні роботи після обвалу навісу залізничного вокзалу Нові-Сад.

Передає УНН із посиланням на ORF.

Через три місяці після аварії на залізничному вокзалі, внаслідок якої 15 людей загинули, експертна комісія робить ключовий висновок:

Оглушлива корупція

- про це заявивінженер-будівельник Даніель Дашич, представник незалежної групи експертів з Белграду.

До складу групи, що проводить експертизу, входять юристи, інженери-будівельники, фінансові та медіа-експерти.

До групи входять юристи, інженери-будівельники, фінансові експерти та медіа-професіонали. Кожен член аналізує у своїй сфері документи, опубліковані владою щодо ремонтних робіт.

В уряді Сербії раніше неодноразово заявляли, що вся документація вже опублікована, прем'єр-міністр Дашич також повідомляв, що важливі документи натомість поки ще відсутні.

Тим часом понад два місяці тривають активні протести в Сербії.

Image

Демонстрації тривають одна за одною і набувають безпрецедентного масштабу. До такої міри, що похитує владу Олександра Вучича.

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У Белграді очікує на знесення готель "Jugoslavija", колишній символ розкоші та престижу соцдержави, що розпалася20.10.24, 14:57 • 22366 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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