"Слуга народа" рассказал об альтернативе законопроекту Зеленского

"Он уже зарегистрирован (законопроект - ред.). Он, по сути, возвращает нормы антикоррупционного законодательства для того, чтобы взять тайм-аут для выработки решения, которое будет общим для всего парламента. Пока будут действовать нормы этого закона, мы выработаем законопроект, который будет соответствовать Конституции Украины. Это временные нормы. Пока не идет вопрос, когда будет рассмотрение и вообще, будет ли. Это просто один из вариантов решения ситуации", - отметил Качура.

Также он отметил, что поддерживает Президента, но, по его мнению, над этим законопроектом стоит еще поработать.

"Я поддерживаю Президента, но тот законопроект, который есть, его надо совершенствовать. В этой редакции (голосовать "за" - ред.) точно - нет. Я точно хочу помочь Президенту и поддержать его. У нас надо прекращать деятельность Конституционного Суда, ведь у него нет общественного доверия, но мы бы нарабатывали документ, который отвечал бы Конституции и решал бы действительно проблему, а не ухудшал бы тот кризис ситуации. Поэтому, один из альтернативных вариантов - то, чтобы вернуть нормы, взять тайм-аут и заработать дальше", - подытожил нардеп.

Стоит отметить, что проект закона №4304 о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины подписало более 100 народных депутатов из разных фракций.

Напомним, УНН сообщал, что комитет ВР готов рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КСУ, но голосов "за" - нет.

Ранее Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.