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"Слуга народу" розповів про альтернативу законопроекту Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Законопроект щодо антикорупційного законодавства, підготовлений разом зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, допоміг би повернути попередні норми законодавства та взяти тайм-аут для підготовки нового законопроекту. Таку думку УНН висловив народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура.

“Він уже зареєстрований (законопроект - ред.). Він, по суті, повертає норми антикорупційного законодавства для того, щоб взяти тайм-аут для напрацювання рішення, яке буде спільним для всього парламенту. Поки будуть діяти норми цього закону, ми напрацюємо законопроект, який буде відповідати Конституції України. Це тимчасові норми. Поки не йде питання, коли буде розгляд і взагалі, чи буде. Це просто один із варіантів вирішення ситуації”, - зазначив Качура.

Також він наголосив, що підтримує Президента, але, на його думку, над цим законопроектом варто ще попрацювати.

“Я підтримую Президента, але той законопроект, який є, його треба вдосконалювати. У цій редакції (голосувати “за” - ред.) точно — ні. Я точно хочу допомогти Президенту й підтримати його. У нас треба припиняти діяльність Конституційного Суду, адже в нього немає суспільної довіри, але ми б напрацьовували документ, який відповідав би Конституції й вирішував би дійсно проблему, а не погіршував би ту кризу, яка склалася. Тому, один із альтернативних варіантів — те, щоб повернути норми, взяти тайм-аут і запрацювати далі”, - підсумував нардеп.

Варто відзначити, що проект закону №4304 про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України підписало понад 100 народних депутатів із різних фракцій.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що комітет ВР готовий розглянути законопроект Зеленського про розпуск КСУ, але голосів "за" - немає.

Раніше Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Якк повідомляв УНН, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

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