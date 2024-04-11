Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

Украина и Словакия обсудила тему гуманитарного разминирования, также Словакия предоставила 2 машины механизированного разминирования и другую инженерную технику. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

По его словам, они обсудили меры по улучшению безопасности на общей границе, а также вопросы противодействия транснациональной преступности.

"Отдельно сосредоточились на гуманитарном разминировании. Поблагодарил Словакию за важную техническую помощь для пиротехников ГСЧС Украины. Это две машины механизированного разминирования и инженерная техника. Они помогут быстрее и эффективнее очищать от взрывоопасных предметов деоккупированные населенные пункты Херсонщины. И что чрезвычайно важно - такая техника помогает сохранить жизнь наших саперов", - пишет Клименко.

Он добавил, что кроме этого, в фокусе внимания была реализация Формулы мира Президента Украины по радиационной и ядерной безопасности. Между Государственной пограничной службой Украины и МВД Словакии подписано соглашение по направлению взаимодействия в области радиационной, химической, биологической и ядерной безопасности на границе.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и не будет препятствовать этому процессу и даже поделится своим опытом вступления в Евросоюз.