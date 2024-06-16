Словакия очень обеспокоена безопасностью ЗАЭС

Словакия очень обеспокоена безопасностью Запорожской АЭС. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Словакия очень обеспокоена безопасностью Запорожской АЭС и полностью поддерживает усилия МАГАТЭ по имплементации основных мер обеспечения безопасности и деятельности этой станции. В связи с этим Словацкое правительство поддержало работу МАГАТЭ финансово. Украина должна выжить, чтобы стать мирным, демократическим, суверенным государством со стабильными, международно признанными границами и стать на устойчивой путь своей евроатлантической (интеграции - ред.), членства в ЕС и НАТО, - сказал Бланар.

По его словам, Словакия продолжает предоставлять Украине электроэнергию.

Словакия за этим столом, потому что мы хотим поддержать каждую мирную инициативу, но очень важно, чтобы все стейкхолдеры были вовлечены в процесс - отметил Бланар.

В начале своей речи, он заявил, что на Саммите должен был присутствовать премьер-министр Словакии Роберт Фицо, однако отсутствует из-за покушения на его жизнь месяц назад.Бланар отметил, что Фицо следит за результатами Саммита.

Напомним

80 стран и 4 организации поддержали итоговое коммюнике Мирного саммита.