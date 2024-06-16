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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Словаччина дуже стурбована безпекою ЗАЕС

Київ • УНН

 • 28719 перегляди

Словаччина дуже стурбована безпекою Запорізької атомної електростанції і повністю підтримує зусилля МАГАТЕ щодо забезпечення її безпечної експлуатації, надаючи фінансову підтримку роботі МАГАТЕ.

Словаччина дуже стурбована безпекою ЗАЕС

Словаччина дуже стурбована безпекою Запорізької АЕС. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Словаччина дуже стурбована безпекою Запорізької АЕС й повністю підтримує зусилля МАГАТЕ з імплементацією основних заходів забезпечення безпеки та діяльності цієї станції. У зв'язку з цим Словацький уряд підтримав роботу МАГАТЕ фінансово. Україна повинна вижити, щоб стати мирною, демократичною, суверенною державою зі стабільними, міжнародно визнаними кордонами та стати на стійкій шлях своєї євроатлантичної (інтеграції - ред.), членства в ЄС та НАТО,

- сказав Бланар.

За його словами, Словаччина продовжує надавати Україні електроенергію.

Словаччина за цим столом, тому що ми хочемо підтримати кожну мирну ініціативу, але дуже важливо, щоб всі стейкхолдери були залучені до процесу

- зазначив Бланар.

На початку своє її промови, він заявив, що на Саміту мав бути присутній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, проте відсутній через замах на його життя місяць тому.Бланар зазначив, що Фіцо слідкує за результатами Саміту.

Нагадаємо

80 країн та 4 організації підтримали підсумкове комюніке Мирного саміту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Міжнародне агентство з атомної енергії
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Запорізька атомна електростанція
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