Следующие удары могут быть против Европы: Зеленский объяснил, почему важно обрывать каналы поставок в рф компонентов

В ударе на этой неделе по Киеву россияне использовали ракеты, которые были произведены в этом году. Без компонентов от компаний из Европы, Японии, Соединенных Штатов у россиян бы просто не получилось сделать эти ракеты. На этом акцентировал Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что необходимо обрывать все каналы поставок в рф компонентов, так как следующие удары могут быть против Европы и других соседей, передает УНН.

Мы работаем активно и на традиционном санкционном направлении. Ключевое – это обрывать все каналы поставок в россию компонентов для производства ракет и дронов. В ударе на этой неделе по Киеву россияне использовали ракеты, которые были произведены в этом году. Без компонентов от компаний из Европы, Японии, Соединенных Штатов у россиян бы просто не получилось сделать эти ракеты. Так же и с большинством других средств поражения, которые используют эти выродки для ударов по нашим городам, по обычным домам украинцев - заявил Зеленский.

Президент добавил, что связи россии с миром, работающие на войну, – это прямая угроза жизни. И не только в Украине.

Если российская машина войны выстоит, ее следующие удары могут быть и против Европы, и против других соседей россии, в более отдаленных регионах: российское зло уже себя показало и в Сирии, в африканских странах. Сейчас россияне во многом скованы здесь нашей обороной. Но что будет дальше, куда дальше россияне пойдут? Нужна решимость толкать эту страну так, чтобы она становилась более безопасной для мира. Санкции, все остальные формы давления – лучший инструмент для этого - резюмировал Зеленский.

