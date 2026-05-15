Зеленский побывал на месте разрушенной ударом российской ракеты многоэтажки в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский посетил место, где расположена многоэтажка, разрушенная в результате удара российской ракеты, в Киеве, где почтил память погибших, о чем сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Почтил память погибших на месте дома, разрушенного в результате удара российской ракеты. Здесь россия унесла жизни 24 человек, среди которых трое детей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за этого жестокого террора. Мир должен помнить, какую цену ежедневно платит Украина, чтобы российская агрессия не распространялась на другие народы. Светлая память каждому и каждой, чья жизнь была забрана россией - написал Зеленский.

Зеленский: россияне практически снесли целый подъезд ракетой, такую россию нельзя нормализовать, нужно давить