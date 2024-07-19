Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Зерновой терминал "Олимпикс" является одним из ключевых игроков в украинской аграрной отрасли, играет важную роль в экспорте зерновых культур. Однако последние события, связанные с ним, привлекли внимание общественности и правоохранительных органов из-за скандалов, связанных с вероятной преступной деятельностью одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, пишет УНН.

Зерновой терминал "Олимпикс" стал одним из ведущих логистических центров для экспорта зерновых культур в Украине. Современные технологии хранения и переработки зерна, а также выгодное географическое расположение сделали его важным элементом поставки украинского зерна на международные рынки. "Олимпекс" сейчас играет важную роль в работе „зернового коридора".

Однако в 2023 году оказалось, что деятельность зернового терминала связана с преступными схемами, которые вероятно организовали одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко. Правоохранители обнаружили многочисленные нарушения, включая уклонение от уплаты налогов, нелегальные схемы хранения и экспорта зерна, а также выяснилось, что компании, подконтрольные Грозе и Науменко сотрудничают с россиянами.

В частности, Бюро экономической безопасности расследует три уголовных производства по уклонению от уплаты налогов и серого экспорта зерновых культур из "Олимпекса". В одном из них фигурирует сразу большинство компаний, входящих в агрохолдинг Грозы и Науменко GNT Group, а общий объем средств, которые недополучил украинский бюджет из-за схем с зерном на терминале может достигать сотен миллионов гривен.

Несмотря на то, что компании Грозы и Науменко фигурируют в уголовных производствах, они продолжают беспрепятственно работать на терминале и, как считают правоохранители, продолжают нарушать закон.

Народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, считают, что те, кто обворовывает государство во время войны - точно не являются патриотами своего государства. А потому, в парламентском комитете по нацбезопасности и обороне советуют Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны прекратить деятельность Грозы и Науменко и их бизнеса, применив против них экономические ограничения. СНБО в ответе на запрос УНН сообщил, что готов рассмотреть вопрос введения санкций после получения соответствующих материалов от СБУ.

Особенно, если при этом еще и учесть многочисленные факты, которые могут свидетельствовать об активном сотрудничестве бизнесменов с известным подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным, а также россиянином Михаилом Ипатовым, который вероятнее всего активно поддерживает террористический режим путина в войне против Украины.

Кстати, о тесной связи Грозы и Науменко с Ипатовым может свидетельствовать то, что компания россиянина "Омега Терминал-Украина" активно работает на терминале "Олимпикс", он также является директором одной из компаний агрохолдинга за рубежом.

В Верховной Раде убеждены, что Украина должна применить санкции к Ипатову, ведь позорно, что на третьем году широкомасштабного вторжения рф в Украине продолжают работать россияне.

Кроме незаконных операций по экспорту зерна, Гроза и Науменко, вероятно использовали юридические махинации для получения контроля над "Олимпиксом" через незаконную продажу активов терминала.

В ноябре 2019 года агрохолдинг GNT Group получил 75 млн долларов кредита от американского инвестиционного фонда для развития терминала "Олимпикс". В качестве залога по кредиту Гроза и Науменко передали фонду корпоративные права, недвижимое имущество (половину зернового терминала), а также "Сухой Порт". Погасить заем бизнесмены должны были до 5 декабря 2021 года.

Для того, чтобы не возвращать средства и сохранить контроль над терминалом, Гроза и Науменко вероятно воспользовались давно известной схемой перезалога имущества, которую в Украине часто используют недобросовестные предприниматели.

Через несколько месяцев после получения инвестиционного кредита от фонда Гроза и Науменко без разрешения кредитора взяли заем еще и в украинском банке и таким образом обезопасили свое имущество от претензий американцев. В 2020 году с помощью компаний, которые входят в состав агрохолдинга GNT Group Грозы и Науменко, они получили 17,5 млн долларов кредита в банке "Пивденный".

Банк "Пивденный" в начале 2023 года начал срочно требовать возврата кредита, срок которого должен был закончиться 31 июля 2024 года и взыскал залог.

Стоит отметить, что суд в рамках дела о банкротстве запретил отчуждение имущества терминала еще до старта процесса взыскания. Кроме того, все имущество терминала находилось под арестом, в рамках другого уголовного дела против Грозы и Науменко. Но это не помешало частному нотариусу Дмитровой Т. перерегистрировать право собственности на имущество.

"Пивденный" продал активы „Олимпекса" всего лишь за 4,3 млн долларов компании „Санолта Корм" (группа Sunolta). В 2020 году стоимость терминала оценивали минимум в 300 млн долларов.

Вероятно чтобы еще больше запутать американских кредиторов и украинское правосудие Гроза и Науменко перепродали имущество еще раз компании "Аттолло Гранум", которая также входит в группу Sunolta. Эта компания была специально создана под покупку за несколько недель до сделки.

Последним шагом запутанной схемы стала передача компанией "Аттолло Гранум" полученного имущества в залог под 130,8 тысяч долларов ипотеки ООО "Озирки", которую, по данным СМИ, контролируют Гроза и Науменко. Таким образом половина терминала оказалась заложена трижды и в конечном счете оказалась в руках одесских бизнесменов.

Аналогичной оказалась схема с участием банка "Восток". С помощью подконтрольных им компаний Гроза и Науменко взяли кредит у банка "Восток" под залог "Сухого Порта", который уже был заложен по американскому кредиту. Срок полного погашения займа "Востока" должен был закончиться 25 мая 2023 года. Но не дождавшись окончания действия кредитного договора, как в ситуации с "Пивденным", банк "Восток" начал процедуру взыскания долга.

Еще до внесения изменений в государственный реестр, 10 февраля 2023 года, банк "Восток" переуступил право требования по своему кредитному договору ООО "ФК „Солюшинс Фактор". Эта компания в тот же день переуступила его ООО "Доступные финансы". В тот же день "Доступные финансы" продала "Сухой Порт" компании Sunolta OU, которая входит в группу компаний Sunolta.

Стоит отметить, что рыночная стоимость "Сухого Порта" в 2020 году была не менее 18 млн долларов. А группе Sunolta он достался всего за 4,7 млн долларов. Более того, как и в предыдущей схеме с банком "Пивденный", Sunolta купила "Сухой Порт", несмотря на то, что он находился под арестом в одном из уголовных производств с марта 2023 года.

Это также не помешало Sunolta OU передать "Сухой Порт" 10 апреля 2023 года своему же ООО "Зерновой порт". Эта компания была зарегистрирована всего за несколько недель до получения "Сухого Порта" и не имела на балансе другого имущества, а ее единственным участником была Sunolta OU.

19 апреля 2023 года ООО "Зерновой порт" передало "Сухому Порту" терминал "Олимпикс" на 20 лет в качестве залога по кредиту 78,5 тыс. долларов ООО "Майнд Сет", которая, по данным СМИ, подконтрольна Грозе и Науменко.

Кстати правоохранители расследуют уголовное производство относительно незаконной продажи активов "Олимпикса" с помощью украинских банков.

Скандал вокруг деятельности Грозы и Науменко нанес серьезный удар по репутации зернового терминала "Олимпикс". Иностранные инвесторы начали с опаской относиться к агросектору Украины. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на экспортные возможности Украины.

Сейчас "Олимпекс" стал показательным примером того, как преступная деятельность отдельных бизнесменов может иметь масштабные последствия для экономики страны. Он подчеркнул необходимость усиления контроля и прозрачности в аграрном секторе, а также важность борьбы с коррупцией на всех уровнях. Дальнейшее развитие событий покажет, насколько эффективными будут меры, принятые властями для восстановления доверия к украинскому аграрному сектору и обеспечения его устойчивого развития в будущем.