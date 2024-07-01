Прикриття Швейцарія: як людям із близького оточення путіна вдається працювати в Україні

Незважаючи на третій рік війни, в Україні продовжують працювати росіяни, зокрема й наближені до російського диктатора володимира путіна. Один із тих, хто продовжив безперешкодно вести бізнес після широкомасштабного вторгнення - Михайло Іпатов, пише УНН.

Російський бізнесмен Михайло Іпатов міцно запустив свої руки в аграрний сектор України. Одна з його компаній активно працює на стратегічно важливому для країни зерновому терміналі "Олімпекс" в Одеській області. Саме через підприємство Іпатова проходить велика частина експортного зерна. Але про це все по порядку.

Зайти Іпатову на український зерновий ринок, ймовірно, допомогли одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко. Вони володіють агрохолдингом GNT Group. Одна з їхніх компаній GNT Trade DMCC є засновником швейцарської компанії Omega Terminal S.A.

Саме Omega Terminal S.A. слугує основним прикриттям для її керівника - громадянина рф Іпатова, що дає змогу спокійно працювати в Україні. Згідно з відкритими даними, швейцарська компанія Іпатова є засновником однойменної української компанії "Омега Термінал-Україна". Але в першу чергу в очі впадає нібито законна діяльність швейцарської компанії, а не потенційний ворог під носом, та ще й на стратегічному об'єкті.

Примітно, що компанія росіянина працює з компанією "Аттолло Гранум", через яку Гроза і Науменко спробували зберегти контроль над зерновим терміналом "Олімпекс". Ба більше, ця компанія фігурує в кількох кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків, а також з великою ймовірністю активно співпрацює з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Варто зазначити, що Іпатов також керує ще однією швейцарською компанією Грози та Науменка - GNT Europe SA. Ця компанія не просто входить до агрохолдингу GNT Group Грози та Науменка, вона володіє в Україні частками в низці компаній, які продовжують працювати і після широкомасштабного вторгнення росії. Ба більше, деякі навіть підозрюються в сірому експорті зернових.

Найбільшу увагу компанія приділяє українським елеваторам. Наприклад, GNT Europe SA є засновником "Крижопільського елеватора", "Новоград-Волинського елеватора", "Сухоліського елеватора" та ТОВ "Бердичів-зерно".

Також вона заснувала компанії "Агро Грейн Сервіс", "Інагро-Драбов", "Реал Сейп Компані" і "Кардинале". Примітно, що з усіма цими компаніями так чи інакше пов'язані Сергій Гроза, його пасинок Олександр Горбунов і Володимир Науменко. У більшості випадків вони є кінцевими бенефіціарами.

За даними ЗМІ, з 2020 року Михайло Іпатов є керівним партнером Algorithmics Central Europe. Algorithmics (Algoritmika в росії) - провідна російська онлайн-школа програмування, співвласником якої є Михайло Іпатов. У 2022 році він також відкрив Algorithmics у Чехії та Швейцарії.

Журналісти також повідомляли, що Іпатов має зв'язок із дуже близьким до володимира путіна підсакційним мільярдером Володимиром Потаніним. Його компанія Winter Capital раніше вклала в школу Іпатова 10 млн доларів інвестицій.

Служба безпеки України регулярно викриває російських агентів на території України, тож сподіваємося, що в ситуації з Іпатовим - це лише питання часу і скоро ми почуємо про поповнення санкційного списку.