Прикриття Швейцарія: як людям із близького оточення путіна вдається працювати в Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60389 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147331 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142569 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120192 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131462 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84404 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92672 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98591 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89614 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219713 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.2м/с
44%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41672 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18895 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18530 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41665 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20458 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142572 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219715 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370016 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305703 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414073 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10243 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30442 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27390 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120193 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32498 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Прикриття Швейцарія: як людям із близького оточення путіна вдається працювати в Україні

Київ • УНН

 • 60364 перегляди

Незважаючи на війну, що триває, російський бізнесмен Михайло Іпатов міцно запустив свої руки в аграрний сектор України. Одна з його компаній активно працює на стратегічно важливому для країни зерновому терміналі "Олімпекс" в Одеській області.

Прикриття Швейцарія: як людям із близького оточення путіна вдається працювати в Україні

Незважаючи на третій рік війни, в Україні продовжують працювати росіяни, зокрема й  наближені до російського диктатора володимира путіна. Один із тих, хто продовжив безперешкодно вести бізнес після широкомасштабного вторгнення - Михайло Іпатов, пише УНН.

Російський бізнесмен Михайло Іпатов міцно запустив свої руки в аграрний сектор України. Одна з його компаній активно працює на стратегічно важливому для країни зерновому терміналі "Олімпекс" в Одеській області. Саме через підприємство Іпатова проходить велика частина експортного зерна. Але про це все по порядку.

Зайти Іпатову на український зерновий ринок, ймовірно, допомогли одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко. Вони володіють агрохолдингом GNT Group. Одна з їхніх компаній GNT Trade DMCC є засновником швейцарської компанії Omega Terminal S.A. 

Саме Omega Terminal S.A. слугує основним прикриттям для її керівника - громадянина рф Іпатова, що дає змогу спокійно працювати в Україні. Згідно з відкритими даними, швейцарська компанія Іпатова є засновником однойменної української компанії "Омега Термінал-Україна". Але в першу чергу в очі впадає нібито законна діяльність швейцарської компанії, а не потенційний ворог під носом, та ще й на стратегічному об'єкті.

Примітно, що компанія росіянина працює з компанією "Аттолло Гранум", через яку Гроза і Науменко спробували зберегти контроль над зерновим терміналом "Олімпекс". Ба більше, ця компанія фігурує в кількох кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків, а також з великою ймовірністю активно співпрацює  з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Варто зазначити, що Іпатов також керує ще однією швейцарською компанією Грози та Науменка - GNT Europe SA. Ця компанія не просто входить до агрохолдингу GNT Group Грози та Науменка, вона володіє в Україні частками в низці компаній, які продовжують працювати і після широкомасштабного вторгнення росії. Ба більше, деякі навіть підозрюються в сірому експорті зернових.

Найбільшу увагу компанія приділяє українським елеваторам. Наприклад, GNT Europe SA є засновником "Крижопільського елеватора", "Новоград-Волинського елеватора", "Сухоліського елеватора" та ТОВ "Бердичів-зерно".

Також вона заснувала компанії "Агро Грейн Сервіс", "Інагро-Драбов", "Реал Сейп Компані" і "Кардинале". Примітно, що з усіма цими компаніями так чи інакше пов'язані Сергій Гроза, його пасинок Олександр Горбунов і Володимир Науменко. У більшості випадків вони є кінцевими бенефіціарами.

За даними ЗМІ, з 2020 року Михайло Іпатов є керівним партнером Algorithmics Central Europe. Algorithmics (Algoritmika в росії) - провідна російська онлайн-школа програмування, співвласником якої є Михайло Іпатов. У 2022 році він також відкрив Algorithmics у Чехії та Швейцарії.

Журналісти також повідомляли, що Іпатов має зв'язок із дуже близьким до володимира путіна підсакційним мільярдером Володимиром Потаніним. Його компанія Winter Capital раніше вклала в школу Іпатова 10 млн доларів інвестицій.

Служба безпеки України регулярно викриває російських агентів на території України, тож сподіваємося, що в ситуації з Іпатовим - це лише питання часу і скоро ми почуємо про поповнення санкційного списку.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67