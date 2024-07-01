Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине

Несмотря на третий год войны, в Украине продолжают работать россияне, в том числе и приближенные к российскому диктатору владимиру путину. Один из тех, кто продолжил беспрепятственно вести бизнес после широкомасштабного вторжения -Михаил Ипатов, пишет УНН.

Российский бизнесмен Михаил Ипатов прочно запустил свои руки в аграрный сектор Украины. Одна из его компаний активно работает на стратегически важном для страны зерновом терминале "Олимпекс" в Одесской области. Именно через предприятие Ипатова проходит большая часть экспортного зерна. Но об этом всем по порядку.

Зайти Ипатову на украинский зерновой рынок вероятно помогли одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко. Они владеют агрохолдингом GNT Group. Одна из их компаний GNT Trade DMCC является основателем швейцарской компании Omega Terminal S.A.

Именно Omega Terminal S.A. служит основным прикрытием для ее руководителя – гражданина рф Ипатова, позволяющим спокойно работать в Украине. Согласно открытым данным, швейцарская компания Ипатова является учредителем одноименной украинской компании "Омега Терминал-Украина". Но в первую очередь в глаза бросается якобы законная деятельность швейцарской компании, а не потенциальный враг под носом, да еще и на стратегическом объекте.

Примечательно, что компания россиянина работает с компанией "Аттолло Гранум" через которую Гроза и Науменко попытались сохранить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс". Более того эта компания фигурирует в нескольких уголовных производствах об уклонении от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.

Стоит отметить, что Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA. Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в сером экспорте зерновых.

Наибольшее внимание компания уделяет украинским элеваторам. Например, GNT Europe SA является основателем "Крыжопольского элеватора", "Новоград-Волынского элеватора", "Сухолесского элеватора" и ООО "Бердичев-зерно".

Также она основала компании "Агро Грейн Сервис", "Инагро-Драбов", "Реал Сейп Компани" и "Кардинале". Примечательно, что со всеми этими компаниями так или иначе связаны Сергей Гроза, его пасынок Александр Горбунов и Владимир Науменко. В большинстве случаев они являются конечными бенефициарами.

По данным СМИ, с 2020 года Михаил Ипатов является управляющим партнером Algorithmics Central Europe. Algorithmics (Algoritmika в россии) – ведущая российская онлайн-школа программирования, совладельцем которой является Михаил Ипатов. В 2022 году он также открыл Algorithmics в Чехии и Швейцарии.

Журналисты также сообщали, что Ипатов имеет связь с очень близким к владимиру путину подсакционным миллиардером Владимиром Потаниным. Его компания Winter Capital ранее вложила в школу Ипатова 10 млн долларов инвестиций.

Служба безопасности Украины регулярно разоблачает российских агентов на территории Украины, поэтому надеемся, что в ситуации с Ипатовым – это лишь вопрос времени и скоро мы услышим о пополнении санкционного списка.