Покарання компаній, які не сплачують податки в тому числі через сірий експорт, має бути публічним та гучним - експерт

Підприємства, які під час війни ухиляються від сплати податків, потрібно голосно карати, щоб країна знала своїх "героїв". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Руху #ЅаѵеФОП Сергій Доротич.

Один рецепт не існує, це має бути комплекс заходів... Я сам спілкуюся з колегами, підприємцями переконую їх, що має бути відповідальність. Карати потрібно голосно. Немає прикладів гучних покарань чиновників також, - зазначив Доротич.

Крім того, за його словами, українське законодавство потрібно вдосконалити, щоб воно було однозначним та не залишало лазівок для зловживань та отримання преференцій.

І третє – має бути незворотність покарання, а не так, що у нас можна полежати під пледом у клітці та вийти на свободу, не отримавши покарання, - додав Доротич.

Водночас Доротич упевнений, що має бути більше публічності у процесах щодо ухилення від сплати податків підприємцями та контрольних перевірок їх діяльності.

У багатоквартирних будинках ОСББ під час входу вивішує боржників за квартплатою. Так само має бути і тут – країна має знати своїх героїв. Проблема в тому, що я не бачу жодних поштовхів у цьому напрямі, а бюджет продовжує втрачати, – резюмував Доротич.

Доповнимо

Раніше УНН розповідав, що через ухилення від сплати податків шляхом сірого експорту зерна мільярди гривень не доходять до державного бюджету України. Це, зокрема, негативно впливає на кишені пересічних українців, адже ціни на товари в магазинах зростають.Яскравим прикладом такої неблагополучної діяльності можуть стати одеські підприємці Сергій Гроза, Володимир Науменко та їхній агрохолдинг GNT Group.

Компані, підконтрольні Грозі та Науменко ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" та підприємство "Вторметекспорт", за даними слідства, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для експорту зерна з зернового терміналу "Олімпекс".

Українські правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень щодо сірого експорту з термінала "Олімпекс", що може вказувати на те, що Гроза та Науменко роками ухиляються від сплати податків за однією і тією ж схемою.

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменко, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового термінала "Олімпекс" в Одеській області, яким володіла на той час.

Ці компанії Грози та Науменко, за даними ЗМІ, активно співпрацювали з компанією підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, позбавленого українського громадянства.

Вирішивши не повертати кошти кредиторам, Гроза та Науменко набрали кредитів в українських банках "Восток" та "Південний" під заставу майна зернового термінала, яке вже й так було під заставою в американців.

Через схему з використанням підконтрольних компаній та українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись у такий спосіб зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку із ситуацією навколо "Олімпексу". А кредитори, своєю чергою, у міжнародних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить успішно. Зокрема, англійський суд ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" можна прочитати у матеріалі: "Компанія Грози та Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового термінала в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".