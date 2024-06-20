Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Предприятия, которые во время войны уклоняются от уплаты налогов, нужно громко наказывать, чтобы страна знала своих "героев". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Один рецепт не существует, это должен быть комплекс мер... Я сам общаюсь с коллегами, предпринимателями убеждаю их, что должна быть ответственность. Наказывать нужно громко. Нет примеров громких наказаний чиновников также, - отметил Доротич.

Кроме того, по его словам, украинское законодательство нужно усовершенствовать, чтобы оно было однозначным и не оставляло лазеек для злоупотреблений и получения преференций.

И третье-должна быть необратимость наказания, а не так, что у нас можно полежать под пледом в клетке и выйти на свободу, не получив наказания, - добавил Доротич.

В то же время Доротич уверен, что должно быть больше публичности в процессах по уклонению от уплаты налогов предпринимателями и контрольных проверок их деятельности.

В многоквартирных домах ОСМД при входе вывешивает должников за квартплатой. Так же должно быть и здесь – страна должна знать своих героев. Проблема в том, что я не вижу никаких толчков в этом направлении, а бюджет продолжает терять, - резюмировал Доротич.

Дополним

Ранее УНН рассказывал, что из-за уклонения от уплаты налогов путем серого экспорта зерна миллиарды гривен не доходят до государственного бюджета Украины. Это, в частности, негативно влияет на карманы рядовых украинцев, ведь цены на товары в магазинах растут.Ярким примером такой неблагополучной деятельности могут стать одесские предприниматели Сергей Гроза, Владимир Науменко и их агрохолдинг GNT Group.

Компани, подконтрольные грозе и Науменко ООО "Ферко", ООО" Металлзюкрайн Корп ЛТД", ООО "зерновой перегрузочный Комплекс" Инзерноэкспорт "и предприятие" Вторметэкспорт", по данным следствия, активно использовали реквизиты" рисковых " предприятий для экспорта зерна из зернового терминала"Олимпекс".

Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств в отношении си экспорта из терминала "Олимпекс", что может указывать на то, что Гроза и Науменко годами уклоняются от уплаты налогов по одной и той же схеме.

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, которым владела в то время.

Эти компании грозы и Науменко, по данным СМИ, активно сотрудничали с компанией подсанкционного контрабандиста Вадима Альперина, лишенного украинского гражданства.

Решив не возвращать средства кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

Через схему с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпекса", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возврата своих средств и достаточно успешно. В частности, английский суд принял решение о всемирном замораживании активов грозы и Науменко.

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта".