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Ситуация в Азовском море ухудшает отношения США и РФ - Хейли

Ситуация в Азовском море ухудшает отношения США и РФ - Хейли

Киев  •  УНН

 • 40651 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки приветствовали бы нормализацию отношений с Российской Федерацией, но такие недружественные шаги, как недавняя агрессия РФ в Азовском море, не позволяют Штатам это сделать. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли, передает корреспондент УНН.

"И Россия, и Украина использовали (Керченский - ред.) пролив постоянно, но на этот раз Россия решила не дать проход украинским кораблям. Они открыли огонь, даже пошли на таран. Это абсолютно нецивилизованный способ ведения дел. Это - нарушение международного права, международное сообщество не должна принимать и должна осудить", - сказала она, отметив, что имела беседу о ситуации в Азовском море с президентом Евросовета Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео.

По ее словам, в США обеспокоены указанной ситуацией. Хейли напомнила, что в апреле США осудили строительство Керченского моста.

"США будут и впредь поддерживать народ Украины против российской агрессии", - сказала представительница США в ООН.

По ее словам, в США надеются, что и международные коллеги будут поддерживать мирное урегулирование в "нормандском формате".

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что США приветствовали бы нормализацию отношений с РФ, но такие недружественные шаги, как этот, не позволяют нам это сделать. Мы будем в дальнейшем сохранять санкции, связанные с Крымом, в отношении России. Дальнейшая эскалация такого рода только ухудшит наши взаимоотношения, с США и другими странами", - подчеркнула она.

Ранее сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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