Ситуація в Азовському морі погіршує відносини США та РФ - Гейлі

"І Росія, і Україна використовували (Керченську – ред.) протоку постійно, але цього разу Росія вирішила не дати прохід українським кораблям. Вони відкрили вогонь, навіть пішли на таран. Це абсолютно нецивілізований спосіб ведення справ. Це - порушення міжнародного права, яке міжнародна спільнота не повинна приймати і має засудити", - сказала вона, зазначивши, що мала бесіду щодо ситуації в Азовському морі з президентом Євроради Дональдом Трампом і держсекретарем США Майком Помпео.

З її слів, у США занепокоєні через вказану ситуацію. Гейлі нагадала, що у квітні США засудили будівництво Керченського мосту.

"США будуть і надалі підтримувати народ України проти російської агресії", - сказала представниця США в ООН.

За її словами, у США сподіваються, що і міжнародні колеги будуть підтримувати мирне врегулювання у "нормандському форматі".

"Президент Трамп неодноразово заявляв, що США вітали б нормалізацію стосунків з РФ, але такі недружні кроки, як цей, не дозволяють нам це зробити. Ми будемо надалі зберігати санкції, пов’язані з Кримом, щодо Росії. Подальша ескалація такого роду лише погіршить наші взаємини, зі США та іншими країнами", - підкреслила вона.

Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.