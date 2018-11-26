Ситуація в Азовському морі погіршує відносини США та РФ - Гейлі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки вітали б нормалізацію стосунків з Російською Федерацією, але такі недружні кроки, як нещодавня агресія РФ в Азовському морі, не дозволяють Штатам це зробити. Про це заявила постійний представник США при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі, передає кореспондент УНН.
"І Росія, і Україна використовували (Керченську – ред.) протоку постійно, але цього разу Росія вирішила не дати прохід українським кораблям. Вони відкрили вогонь, навіть пішли на таран. Це абсолютно нецивілізований спосіб ведення справ. Це - порушення міжнародного права, яке міжнародна спільнота не повинна приймати і має засудити", - сказала вона, зазначивши, що мала бесіду щодо ситуації в Азовському морі з президентом Євроради Дональдом Трампом і держсекретарем США Майком Помпео.
З її слів, у США занепокоєні через вказану ситуацію. Гейлі нагадала, що у квітні США засудили будівництво Керченського мосту.
"США будуть і надалі підтримувати народ України проти російської агресії", - сказала представниця США в ООН.
За її словами, у США сподіваються, що і міжнародні колеги будуть підтримувати мирне врегулювання у "нормандському форматі".
"Президент Трамп неодноразово заявляв, що США вітали б нормалізацію стосунків з РФ, але такі недружні кроки, як цей, не дозволяють нам це зробити. Ми будемо надалі зберігати санкції, пов’язані з Кримом, щодо Росії. Подальша ескалація такого роду лише погіршить наші взаємини, зі США та іншими країнами", - підкреслила вона.
Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.