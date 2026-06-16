Сырский поручил формировать новые подразделения беспилотников на северных границах Украины
Киев • УНН
Главком ВСУ поручил формировать новые части беспилотников для защиты границы на севере. Он также поручил развивать сержантский корпус и усиливать резервы.
Главком ВСУ Александр Сырский провел совещание по состоянию и готовности резервов Вооруженных Сил Украины. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении, вдоль белорусской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сырского в соцсетях.
Детали
Сырский сообщил о формировании новых частей беспилотных систем для сдерживания вероятного наступления с севера и повышения эффективности прикрытия рубежей Украины на севере.
Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения определенных задач. Одновременно продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на данном направлении
Также Сырский заслушал доклады по восстановлению боеспособности воинских частей после выполнения боевых задач, а также их доукомплектованию вооружением и техникой. Кроме того, он акцентировал внимание на развитии сержантского корпуса.
Как отметил главком, "будущие командиры должны расти из числа воинов, которые доказали свою эффективность в бою, обладают лидерскими качествами, авторитетом среди побратимов и высокой мотивацией к службе".
Еще во время совещания было принято решение о масштабировании в их составе беспилотной компоненты. По словам Сырского, это позволит существенно повысить возможности подразделений в ведении разведки, поражении противника и защите определенных районов ответственности.
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