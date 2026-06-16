Сырский поручил формировать новые подразделения беспилотников на северных границах Украины

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Главком ВСУ Александр Сырский провел совещание по состоянию и готовности резервов Вооруженных Сил Украины. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении, вдоль белорусской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сырского в соцсетях.

Детали

Сырский сообщил о формировании новых частей беспилотных систем для сдерживания вероятного наступления с севера и повышения эффективности прикрытия рубежей Украины на севере.

Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения определенных задач. Одновременно продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на данном направлении - заявил главком.

Также Сырский заслушал доклады по восстановлению боеспособности воинских частей после выполнения боевых задач, а также их доукомплектованию вооружением и техникой. Кроме того, он акцентировал внимание на развитии сержантского корпуса.

Как отметил главком, "будущие командиры должны расти из числа воинов, которые доказали свою эффективность в бою, обладают лидерскими качествами, авторитетом среди побратимов и высокой мотивацией к службе".

Еще во время совещания было принято решение о масштабировании в их составе беспилотной компоненты. По словам Сырского, это позволит существенно повысить возможности подразделений в ведении разведки, поражении противника и защите определенных районов ответственности.

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