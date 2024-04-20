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Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании

Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании

Киев  •  УНН

20 апреля 2024, 07:17  •  1618 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным командующим Сил обороны Дании генералом Микаэлой Виггерс Хильдгаард и обсудил насущные потребности и дальнейшую поддержку со стороны Дании оборонных усилий Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным Командующим обороны Дании генералом Майклаом Виггерсом Хилдгардом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram-канале.

Детали 

Состоялся визит в Киев новоназначенного Командующего обороной Дании Генерала Майкла Виггерса Хилдгаарда. С первого дня полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины, на стороне защиты демократии и свободы 

- рассказал Сырский. 

По его словам, во  время встречи обсудить насущные потребности Вооруженных Сил Украины на разных направлениях и пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.

Также Главнокомандующий поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинской армии.

Партнерство с Данией, одной из стран-основательниц НАТО, остается для нас весомой поддержкой

- подчеркнул Сырский.

Напомним

Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи и выделила 28,5 миллиона долларов на закупку вооружения и военной техники у украинских производителей, что стало первым подобным решением для поддержки украинской оборонной промышленности.

Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов8 апреля 2024, 14:10 • 23815 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
natoNATO
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