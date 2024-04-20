Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным командующим Сил обороны Дании генералом Микаэлой Виггерс Хильдгаард и обсудил насущные потребности и дальнейшую поддержку со стороны Дании оборонных усилий Украины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным Командующим обороны Дании генералом Майклаом Виггерсом Хилдгардом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram-канале.
Детали
Состоялся визит в Киев новоназначенного Командующего обороной Дании Генерала Майкла Виггерса Хилдгаарда. С первого дня полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины, на стороне защиты демократии и свободы
По его словам, во время встречи обсудить насущные потребности Вооруженных Сил Украины на разных направлениях и пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.
Также Главнокомандующий поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинской армии.
Партнерство с Данией, одной из стран-основательниц НАТО, остается для нас весомой поддержкой
Напомним
Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи и выделила 28,5 миллиона долларов на закупку вооружения и военной техники у украинских производителей, что стало первым подобным решением для поддержки украинской оборонной промышленности.
Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов8 апреля 2024, 14:10 • 23815 просмотров
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании
Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция
В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения
В минобороны россии заявили о сбитии и перехвате за ночь 50 дронов
На Херсонщине в результате российских атака погиб человек - ОВА
рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект
На Запорожье уничтожен российский БпЛА "SuperCam"
Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара
Потеря пилота Ту-22 дорого стоила россиянам - авиаэксперт
Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека
Популярные
День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля
В Запорожье прогремела серия взрывов
Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике
"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак
Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным командующим Сил обороны Дании генералом Микаэлой Виггерс Хильдгаард и обсудил насущные потребности и дальнейшую поддержку со стороны Дании оборонных усилий Украины.
Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция
В Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего один полицейский погиб, а другой получил ранения, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.
В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения
19 апреля в результате вражеских обстрелов россияне ранили 4 жителей Донецкой области в Красногоровке, Украинске, Новоайдаре и Дружковке.
В минобороны россии заявили о сбитии и перехвате за ночь 50 дронов
Министерство обороны России утверждает, что 50 украинских БПЛА были уничтожены и перехвачены над несколькими областями, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую, причем некоторые из них нанесли незначительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры.
На Херсонщине в результате российских атака погиб человек - ОВА
19 апреля в результате российских обстрелов в Херсонской области погиб человек, были повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и газопровод.
рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект
Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Одессе из Крыма, попав в инфраструктурный объект, а силы противовоздушной обороны уничтожили 3 разведывательные группы противника в Криворожской, Николаевской и Одесской областях.
На Запорожье уничтожен российский БпЛА "SuperCam"
В Запорожской области Украины уничтожен российский разведывательный беспилотник "SuperCam", сообщает воздушное командование "Восток" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара
В Днепре завершились поисково-спасательные работы после российского ракетного удара, в результате которого 3 человека погибли и 24 получили ранения, 12 человек были спасены, а 51 получил психологическую помощь от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Потеря пилота Ту-22 дорого стоила россиянам - авиаэксперт
По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, потеря пилота Ту-22 - это дорогой удар для России из-за длительной подготовки, необходимой для пилотов истребителей, и специфического состава экипажа самолета, включающего двух пилотов и двух операторов.
Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека
Европейский суд по правам человека вынес решение против российского певца Филиппа Киркорова по его делу против Литвы о запрете на въезд из-за его заявлений в поддержку российской оккупации Крыма.