Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным Командующим обороны Дании генералом Майклаом Виггерсом Хилдгардом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram-канале.

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Состоялся визит в Киев новоназначенного Командующего обороной Дании Генерала Майкла Виггерса Хилдгаарда. С первого дня полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины, на стороне защиты демократии и свободы - рассказал Сырский.

По его словам, во время встречи обсудить насущные потребности Вооруженных Сил Украины на разных направлениях и пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.

Также Главнокомандующий поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинской армии.

Партнерство с Данией, одной из стран-основательниц НАТО, остается для нас весомой поддержкой - подчеркнул Сырский.

Напомним

Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи и выделила 28,5 миллиона долларов на закупку вооружения и военной техники у украинских производителей, что стало первым подобным решением для поддержки украинской оборонной промышленности.

Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов