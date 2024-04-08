Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Дания, которая в целом внесла в Фонд поддержки энергетики Украины 11 млн евро, внесет в Фонд еще 5,8 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, передает УНН.

Детали

"Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с министром климата, энергетики и коммунальных услуг Королевства Дания Ларсом Огором, который прибыл в Киев с официальным визитом. Во время встречи Герман Галущенко проинформировал коллегу о текущей ситуации в украинской энергетике и последствиях последних вражеских атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Галущенко поблагодарил датскую сторону за помощь украинскому энергетическому сектору, а Огор в свою очередь сообщил, что Дания сделает вклад в Фонд поддержки энергетики Украины.

"Мы наблюдаем значительные разрушения украинской энергетической инфраструктуры. Дания предоставляет 5,8 миллионов долларов в качестве вклада в необходимую реконструкцию, чтобы Украина могла поддерживать свое энергоснабжение", - отметил Ларс Огор.

Сообщается, что Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины, внеся за два года в Фонд около 11 миллионов евро.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко в интервью для Bloomberg заявлял, что россия целенаправленно атакует тепловые и гидроэлектростанции Украины, чтобы нанести ущерб ее экономике, вызывая значительные разрушения объектов производства и передачи электроэнергии, убытки от которых уже измеряются миллиардами гривен.