Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

9 ударных беспилотников уничтожили силы ПВО в ночь на 16 апреля. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 16 апреля противник атаковал 9-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым).

Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

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