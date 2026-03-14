Силы обороны удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино

Несмотря на сложную оперативную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск противника в Покровской агломерации. Подразделения в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино. Тем самым, Силы обороны срывают попытки противника оккупировать населенный пункт - говорится в сообщении.

В частности, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" совместно с 155-й отдельной механизированной бригадой проводят зачистку центральной части Гришино. Продолжаются интенсивные бои.

Противник пытается закрепиться в застройке, однако украинские подразделения системно выявляют и уничтожают вражеские группы, чтобы полностью выбить оккупантов за пределы населенного пункта - добавили в корпусе.

В то же время "Скала" и 155 ОМБр во взаимодействии со смежными подразделениями активно поражают противника дронами в северо-западной части Покровска. Именно этот участок враг пытается использовать как плацдарм для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришино.

По предварительной информации, Россия проводит подготовку личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению на Славянском направлении.