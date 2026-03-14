Силы обороны удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Силы обороны ведут интенсивные бои и выбивают врага из застройки в Гришино. Подразделения "Скеля" и 155 ОМБр уничтожают пехоту дронами на окраинах Покровска.

Подразделения в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино, срывая попытки противника оккупировать населенный пункт. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, передает УНН

Несмотря на сложную оперативную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск противника в Покровской агломерации. Подразделения в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино. Тем самым, Силы обороны срывают попытки противника оккупировать населенный пункт 

- говорится в сообщении. 

В частности, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" совместно с 155-й отдельной механизированной бригадой проводят зачистку центральной части Гришино. Продолжаются интенсивные бои.

Противник пытается закрепиться в застройке, однако украинские подразделения системно выявляют и уничтожают вражеские группы, чтобы полностью выбить оккупантов за пределы населенного пункта 

- добавили в корпусе. 

В то же время "Скала" и 155 ОМБр во взаимодействии со смежными подразделениями активно поражают противника дронами в северо-западной части Покровска. Именно этот участок враг пытается использовать как плацдарм для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришино.

По предварительной информации, Россия проводит подготовку личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению на Славянском направлении.

