Силы обороны удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино
Киев • УНН
Силы обороны ведут интенсивные бои и выбивают врага из застройки в Гришино. Подразделения "Скеля" и 155 ОМБр уничтожают пехоту дронами на окраинах Покровска.
Несмотря на сложную оперативную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск противника в Покровской агломерации. Подразделения в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино. Тем самым, Силы обороны срывают попытки противника оккупировать населенный пункт
В частности, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" совместно с 155-й отдельной механизированной бригадой проводят зачистку центральной части Гришино. Продолжаются интенсивные бои.
Противник пытается закрепиться в застройке, однако украинские подразделения системно выявляют и уничтожают вражеские группы, чтобы полностью выбить оккупантов за пределы населенного пункта
В то же время "Скала" и 155 ОМБр во взаимодействии со смежными подразделениями активно поражают противника дронами в северо-западной части Покровска. Именно этот участок враг пытается использовать как плацдарм для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришино.
Напомним
По предварительной информации, Россия проводит подготовку личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению на Славянском направлении.