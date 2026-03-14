Сили оборони утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному

Підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному, зриваючи спроби противника окупувати населений пункт. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.

