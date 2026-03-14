Сили оборони утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному
Київ • УНН
Сили оборони ведуть інтенсивні бої та вибивають ворога з забудови у Гришиному. Підрозділи Скеля та 155 ОМБр нищать піхоту дронами на околицях Покровська.
Підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному, зриваючи спроби противника окупувати населений пункт. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.
Попри складну оперативну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск противника у Покровській агломерації. Підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному. Тим самим, Сили оборони зривають спроби противника окупувати населений пункт
Зокрема, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" спільно з 155-ю окремою механізованою бригадою проводять зачистку центральної частини Гришиного. Тривають інтенсивні бої.
Противник намагається закріпитися у забудові, однак українські підрозділи системно виявляють і знищують ворожі групи, щоб повністю вибити окупантів за межі населеного пункту
Водночас "Скеля" та 155 ОМБр у взаємодії із суміжними підрозділами активно уражають противника дронами у північно-західній частині Покровська. Саме цю ділянку ворог намагається використати як плацдарм для накопичення особового складу перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного.
За попередньою інформацією, росія проводить підготовку особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу на Слов'янському напрямку.