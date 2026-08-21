Силы обороны поразили место хранения ударных БпЛА и наземные ретрансляторы противника в оккупированном Крыму

Силы обороны Украины поразили место хранения ударных БпЛА, склады МТЗ, пункты управления и наземные ретрансляторы противника, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

Как сообщили в Генштабе, 20 августа и в ночь на 21 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов российского агрессора.

Поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА в районе города Донецка Донецкой области. Кроме того, поражен склад материально-технических средств противника в Новосельском на временно оккупированной территории украинского Крыма - говорится в сообщении.

Также украинские воины поразили два пункта управления противника – в Запорожском в Донецкой области и Кобильном Запорожской области.

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Кроме прочего, на ВОТ АР Крым поражены шесть наземных ретрансляторов для управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера": два — в Стерегущем, три — в районе Оленевки и один — в Черноморском.

Как сообщили в Генштабе, наземный ретранслятор обеспечивает передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, расширяя дальность и стабильность его применения.

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