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Силы обороны поразили используемый врагом мост и склады дронов оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 2658 просмотра

Силы обороны поразили мост через Молочную, склады БПЛА, ретранслятор и пункты управления противника. Потери уточняются.

Силы обороны поразили используемый врагом мост и склады дронов оккупантов - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение складов БПЛА, средств управления, моста и других важных объектов противника, пишет УНН.

В ночь на 19 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области. Сооружение противник использует для обеспечения военной логистики

- сообщили в Генштабе.

"Кроме того, поражены три склада БПЛА противника в районах Новопетриковки и Новотроицкого в Донецкой области и Лобачевого в Луганской области. Также украинские воины поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке во временно оккупированном украинском Крыму, а также пункт управления БПЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области", - добавили в Генштабе.

По данным Генштаба, "среди прочего поражены склад МТО в Кадиевке Луганской области и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске Луганской области".

Потери оккупантов уточняются.

Силы обороны поразили склад боеприпасов и пункты управления дронами оккупантов - Генштаб18.08.26, 12:22 • 3226 просмотров

Юлия Шрамко

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