Силы обороны поразили используемый врагом мост и склады дронов оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили мост через Молочную, склады БПЛА, ретранслятор и пункты управления противника. Потери уточняются.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение складов БПЛА, средств управления, моста и других важных объектов противника, пишет УНН.
В ночь на 19 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области. Сооружение противник использует для обеспечения военной логистики
"Кроме того, поражены три склада БПЛА противника в районах Новопетриковки и Новотроицкого в Донецкой области и Лобачевого в Луганской области. Также украинские воины поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке во временно оккупированном украинском Крыму, а также пункт управления БПЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области", - добавили в Генштабе.
По данным Генштаба, "среди прочего поражены склад МТО в Кадиевке Луганской области и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске Луганской области".
Потери оккупантов уточняются.
Силы обороны поразили склад боеприпасов и пункты управления дронами оккупантов - Генштаб18.08.26, 12:22 • 3226 просмотров