Сили оборони уразили задіяний ворогом міст і склади дронів окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили міст через Молочну, склади БпЛА, ретранслятор і пункти управління противника. Втрати уточнюються.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складів БпЛА, засобів управління, мосту та інших важливих об’єктів противника, пише УНН.
У ніч на 19 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області. Споруду противник використовує для забезпечення військової логістики
"Окрім того, уражено три склади БпЛА противника, у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому українському Криму, та пункт управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика Херсонської області", - додали у Генштабі.
За даними Генштабу, "серед іншого уражено склад МТЗ у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську Луганської області".
Втрати окупантів уточнюються.
Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління дронами окупантів - Генштаб18.08.26, 12:22 • 3128 переглядiв