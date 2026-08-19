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Сили оборони уразили задіяний ворогом міст і склади дронів окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Сили оборони уразили міст через Молочну, склади БпЛА, ретранслятор і пункти управління противника. Втрати уточнюються.

Сили оборони уразили задіяний ворогом міст і склади дронів окупантів - Генштаб
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складів БпЛА, засобів управління, мосту та інших важливих об’єктів противника, пише УНН.

У ніч на 19 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області. Споруду противник використовує для забезпечення військової логістики

- повідомили у Генштабі.

"Окрім того, уражено три склади БпЛА противника, у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому українському Криму, та пункт управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика Херсонської області", - додали у Генштабі.

За даними Генштабу, "серед іншого уражено склад МТЗ у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську Луганської області".

Втрати окупантів уточнюються.

Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління дронами окупантів - Генштаб18.08.26, 12:22 • 3128 переглядiв

Юлія Шрамко

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