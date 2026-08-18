Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління дронами окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України підтвердили ураження складу боєприпасів у Карлівці та п'яти пунктів управління БпЛА ворога. Також було уражено пункт управління російських військ у районі Тернів.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складу боєприпасів та пунктів управління дронами окупантів на тимчасово окупованих територіях і у рф, пише УНН.
Деталі
"17 серпня та в ніч на 18 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника", - ідеться у повідомленні.
"Уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, українські воїни уразили п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах населених пунктів: Устинка, Бєлгородська область, рф; Журавльовка, Бєлгородська область, рф; Новоіванівка, Запорізька область; Нове, Запорізька область; Малі Щербаки, Запорізька область", - повідомили у Генштабі.
За даними Генштабу, "також уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області".
Сили оборони уразили базу дронів та станцію "Оріон" окупантів у Криму - Генштаб17.08.26, 13:53 • 13633 перегляди