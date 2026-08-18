Силы обороны поразили склад боеприпасов и пункты управления дронами оккупантов - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение склада боеприпасов и пунктов управления дронами оккупантов на временно оккупированных территориях и в рф, пишет УНН.

Детали

"17 августа и в ночь на 18 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей противника", - говорится в сообщении.

"Поражен склад боеприпасов в Карловке Донецкой области. Кроме того, украинские воины поразили пять пунктов управления БПЛА противника в районах населенных пунктов: Устинка, Белгородская область, рф; Журавлевка, Белгородская область, рф; Новоивановка, Запорожская область; Новое, Запорожская область; Малые Щербаки, Запорожская область", - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "также поражен пункт управления российских оккупантов в районе Тернов Донецкой области".

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