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Силы обороны поразили склад боеприпасов и пункты управления дронами оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Силы обороны Украины подтвердили поражение склада боеприпасов в Карловке и пяти пунктов управления БПЛА противника. Также был поражён пункт управления российских войск в районе Тернов.

Силы обороны поразили склад боеприпасов и пункты управления дронами оккупантов - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение склада боеприпасов и пунктов управления дронами оккупантов на временно оккупированных территориях и в рф, пишет УНН.

Детали

"17 августа и в ночь на 18 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей противника", - говорится в сообщении.

"Поражен склад боеприпасов в Карловке Донецкой области. Кроме того, украинские воины поразили пять пунктов управления БПЛА противника в районах населенных пунктов: Устинка, Белгородская область, рф; Журавлевка, Белгородская область, рф; Новоивановка, Запорожская область; Новое, Запорожская область; Малые Щербаки, Запорожская область", - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "также поражен пункт управления российских оккупантов в районе Тернов Донецкой области".

Силы обороны поразили базу дронов и станцию "Орион" оккупантов в Крыму - Генштаб17.08.26, 13:53 • 13631 просмотр

Юлия Шрамко

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