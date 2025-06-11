Силы беспилотных систем в ночь на 11 июня поразили ряд важных объектов в рф. В Генштабе рассказали подробности

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в ночь на 11 июня нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Речь идет о ФКП "Тамбовский пороховой завод", складе боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и складе аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области рф, передает УНН со ссылкой на заявление Генштаба.

В рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использованию боеприпасов, в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора - говорится в заявлении.

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По данным Генштаба, зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса рф, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся пороха для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также коллоксилин, применяемый в создании различных взрывчатых веществ.

Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области рф, добавили в Генштабе.

Результаты огневого поражения уточняются.

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