Сили безпілотних систем у ніч на 11 червня уразили низку важливих об'єктів у рф. У Генштабі розповіли подробиці

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у ніч на 11 червня завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Йдеться про ФКП "Тамбовский пороховой завод", склад боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та склад аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області рф, передає УНН із посиланням на заяву Генштабу.

В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів, у ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора - йдеться у заяві.

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За даними Генштабу, зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу рф, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області рф, додали у Генштабі.

Результати вогневого ураження уточнюються.

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