Сикорский заявил, что Польша не боится Путина и верит в поражение РФ в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не победит в войне против Украины, а Польша не боится угроз диктатора РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Il Messaggero, пишет УНН.

По словам Сикорского, Украина уже достигла значительно лучших результатов, чем многие прогнозировали в начале полномасштабной войны, а Россия не смогла реализовать свои первоначальные цели.

Если бы пять лет назад мы сказали себе, что Украина избежит оккупации, продолжит экспортировать зерно через Черное море и сохранит в целом стабильный фронт, никто бы нам не поверил