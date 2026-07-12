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Сикорский заявил, что Польша не боится Путина и верит в поражение РФ в Украине

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не победит в войне, а Украина достигла лучших результатов, чем прогнозировали. Он подчеркнул, что Польша серьезно воспринимает угрозы Москвы, но Путин не имеет средств атаковать сегодня.

Сикорский заявил, что Польша не боится Путина и верит в поражение РФ в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не победит в войне против Украины, а Польша не боится угроз диктатора РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Il Messaggero, пишет УНН.

Детали

По словам Сикорского, Украина уже достигла значительно лучших результатов, чем многие прогнозировали в начале полномасштабной войны, а Россия не смогла реализовать свои первоначальные цели.

Если бы пять лет назад мы сказали себе, что Украина избежит оккупации, продолжит экспортировать зерно через Черное море и сохранит в целом стабильный фронт, никто бы нам не поверил

– сказал Сикорский.

В то же время он отметил, что Европа, по его мнению, потеряла первые два года войны, недостаточно быстро наращивая производство вооружений, однако сейчас процесс перевооружения уже набрал обороты.

Польша серьезно воспринимает угрозы Москвы

Комментируя последние заявления Кремля в адрес Варшавы, глава польского МИД подчеркнул, что Польша внимательно относится к любым угрозам со стороны России.

Мы уже около пятисот лет думаем о нашей безопасности в отношении России. Когда россияне нам угрожают, мы воспринимаем эти угрозы серьезно. Но Путин не имеет средств атаковать нас сегодня: самое большее, он может попытаться устроить какую-то провокацию

– заявил Сикорский.

Он также отметил, что Россия уже длительное время ведет против Запада гибридную войну, используя кибератаки, саботаж, дезинформацию и пропаганду.

Отдельно Сикорский высказал мнение, что война на Ближнем Востоке частично отвлекла внимание США и Европы от Украины, поэтому ответственность европейских стран за поддержку Киева только возрастает.

Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран12.07.26, 20:01 • 10592 просмотра

Степан Гафтко

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российская пропаганда
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Соединённые Штаты
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Польша