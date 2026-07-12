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Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

13 июля в Париже начнется встреча лидеров стран "коалиции желающих", где обсудят усиление украинской ПВО и создание антибаллистических систем. К встрече присоединятся Молдова и Северная Македония.

Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран

В понедельник, 13 июля, в Париже начнется встреча лидеров стран "коалиции желающих", в ходе которой будут обсуждаться усиление украинской противовоздушной обороны и создание антибаллистических систем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

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Эта встреча состоится накануне празднования Дня взятия Бастилии 14 июля - ее посетят как минимум 25 глав государств или правительств. Кроме того, к встрече присоединятся еще две страны - Молдова и Северная Македония.

Лидеры коалиции сосредоточатся на сотрудничестве в области противовоздушной обороны, в частности на недавно объявленных планах США по лицензионному производству ракет Patriot в Украине. Они также обсудят создание системы противоракетной обороны

- говорится в публикации.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Париже как в понедельник, так и во вторник.

Кроме того, в Елисейском дворце сообщили, что нынешний парад по случаю Дня взятия Бастилии объединит почти 6 800 военнослужащих. Это на 15% больше, чем в прошлом году, а количество транспортных средств и самолетов, которые примут участие в параде, возрастет на 30%.

Ожидается также участие французской военной пилотажной группы "Patrouille de France" в сопровождении двух истребителей "Mirage" с украинскими вторыми пилотами, которые прошли подготовку во Франции. В параде также примут участие самолеты Германии, Великобритании, Хорватии, Дании, Испании, Греции, Италии, Норвегии, Польши и Швеции

- сообщает Euronews.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Президент Украины Владимир Зеленский присоединятся в понедельник, 13 июля, в Париже к встрече "коалиции желающих" для поддержки Украины.

Евгений Устименко

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