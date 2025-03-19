Сийярто в восторге от разговора Трампа и Путина: мир стал безопаснее
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто одобрил телефонный разговор Трампа и Путина, заявив о позитивных новостях для мира. Он выразил надежду, что Брюссель не помешает мирному процессу.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто удовлетворен результатами телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
По словам дипломата, из Вашингтона и москвы поступили "чудесные новости".
Сегодня мир стал безопаснее. Мы полностью поддерживаем мирное соглашение
В то же время он выразил надежду, что "Брюссель не будет подрывать мирный процесс".
Напомним
18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор. По ее результатам глава Биологического дома, в частности, заявил, что не обсуждал с российским диктатором вопрос прекращения оказания помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.
Переговоры о внедрении морского перемирия начнутся немедленно на Ближнем Востоке — Белый дом18.03.25, 19:38 • 114619 просмотров