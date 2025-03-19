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Трамп заперечив переговори з путіним про припинення допомоги Україні

Київ • УНН

 • 19654 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не обговорював з володимиром путіним припинення допомоги Україні. За словами Трампа, розмова з путіним пройшла чудово та сприяла зближенню позицій щодо економічних відносин після завершення війни в Україні.

Трамп заперечив переговори з путіним про припинення допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп не обговорював із російським диктатором володимиром путіним питання припинення надання допомоги Україні. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, повідомляє УНН.

Деталі

Коментуючи повідомлення російських ЗМІ про те, що під час розмови путін вимагав негайного припинення допомоги США Україні для досягнення багатоетапної мирної угоди, глава Білого дому зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Ні, ми не говорили про допомогу - власне, ми взагалі не говорили про допомогу. Ми багато про що говорили, але про допомогу жодного разу не йшлося

- запевнив Трамп.

При цьому, за його словами, розмова з путіним пройшла чудово - зокрема, за її підсумками США та росія зблизились у питанні налагодження економічних відносини після закінчення війни в Україні.

Нагадаємо

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією джерела CNN, розмова Трампа і путіна пройшла "дуже добре".

Володимир Зеленський ще не спілкувався з Дональдом Трампом після його телефонної розмови з володимиром путіним. Він сподівається на розмову найближчим часом, щоб зрозуміти деталі.

Трамп керуватиме війною в Україні до її кінця – спецпосланець США Келлог19.03.25, 01:13 • 20482 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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