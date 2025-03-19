Трамп опроверг переговоры с путиным о прекращении помощи Украине
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с владимиром путиным прекращение помощи Украине. По словам Трампа, разговор с путиным прошел замечательно и способствовал сближению позиций по экономическим отношениям после завершения войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп не обсуждал с российским диктатором владимиром путиным вопрос прекращения оказания помощи Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщает УНН.
Детали
Комментируя сообщения российских СМИ о том, что во время разговора путин требовал немедленного прекращения помощи США Украине для достижения многоэтапного мирного соглашения, глава Белого дома отметил, что эта информация не соответствует действительности.
Нет, мы не говорили о помощи - собственно, мы вообще не говорили о помощи. Мы много о чем говорили, но о помощи ни разу не шло речи
При этом, по его словам, разговор с путиным прошел замечательно - в частности, по ее итогам США и россия сблизились в вопросе налаживания экономических отношений после окончания войны в Украине.
Напомним
18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".
Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.
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