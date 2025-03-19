Трамп опроверг переговоры с путиным о прекращении помощи Украине

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16289 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29949 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65374 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214588 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123079 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392253 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311113 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213836 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244278 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255147 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23302 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45948 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132467 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15291 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14611 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132480 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214589 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392253 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254537 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311113 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3330 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14616 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45956 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72177 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57262 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Трамп опроверг переговоры с путиным о прекращении помощи Украине

Киев • УНН

 • 19641 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с владимиром путиным прекращение помощи Украине. По словам Трампа, разговор с путиным прошел замечательно и способствовал сближению позиций по экономическим отношениям после завершения войны в Украине.

Трамп опроверг переговоры с путиным о прекращении помощи Украине

Президент США Дональд Трамп не обсуждал с российским диктатором владимиром путиным вопрос прекращения оказания помощи Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщает УНН.

Детали

Комментируя сообщения российских СМИ о том, что во время разговора путин требовал немедленного прекращения помощи США Украине для достижения многоэтапного мирного соглашения, глава Белого дома отметил, что эта информация не соответствует действительности.

Нет, мы не говорили о помощи - собственно, мы вообще не говорили о помощи. Мы много о чем говорили, но о помощи ни разу не шло речи

- заверил Трамп.

При этом, по его словам, разговор с путиным прошел замечательно - в частности, по ее итогам США и россия сблизились в вопросе налаживания экономических отношений после окончания войны в Украине.

Напомним

18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".

Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.

Трамп будет руководить войной в Украине до ее конца – спецпосланник США Келлог19.03.25, 01:13 • 20474 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91