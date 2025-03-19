Сійярто в захваті від розмови Трампа і Путіна: світ став безпечнішим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто задоволений результатами телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та росйським диктатором володимиром путіним. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

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За словами дипломата, з Вашингтона та москви надійшли "чудові новини".

Сьогодні світ став безпечнішим. Ми повністю підтримуємо мирну угоду - написав Сійярто.

Водночас він висловив сподівання, що "Брюссель не буде підривати мирний процес".

Нагадаємо

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову. За її результатами глава Біолого дому, зокрема, заявив, що не обговорював із російським диктатором питання припинення надання допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський ще не спілкувався з Дональдом Трампом після його телефонної розмови з володимиром путіним. Він сподівається на розмову найближчим часом, щоб зрозуміти деталі.

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