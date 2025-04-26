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В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
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Financial Times

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Сибига почтил Папу Франциска в Ватикане: украинская делегация примет участие в поминальной мессе

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Министр МИД Андрей Сибига почтил Папу Франциска в Ватикане. Также он встретился с кардиналом Николаем Бычком, обсудив поддержку Украины и украинцев в мире.

Сибига почтил Папу Франциска в Ватикане: украинская делегация примет участие в поминальной мессе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига почтил Папу Франциска в базилике Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Сегодня я почтил Папу Франциска в базилике Святого Петра в Ватикане. Завтра украинская делегация примет участие в поминальной мессе на площади Святого Петра, чтобы вместе с верующими со всего мира отдать последний долг Папе Франциску.

- сообщил Андрей Сибига.

Глава МИД Украины также рассказал о своей встрече с единственным украинским кардиналом, владыкой Николаем Бычком, который примет участие в конклаве.

"Во время нашей встречи я поблагодарил его за его преданную миссию на австралийском континенте и за поддержку украинской общины. Вместе мы стремимся укреплять международную поддержку Украины и помогать нашим соотечественникам во всем мире", - добавил Андрей Сибига.

Напомним

25 апреля стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска, но тогда Украину представят министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская.

Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Вероятной причиной смерти называют инсульт по данным СМИ, но Ватикан еще не предоставил официального подтверждения.

На похоронах Папы Франциска ожидается около 200 000 человек - СМИ25.04.25, 22:02 • 986 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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