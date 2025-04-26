Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані: українська делегація візьме участь у поминальній месі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вшанував Папу Франциска у базиліці Святого Петра у Ватикані. Про це інформує Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Сьогодні я вшанував Папу Франциска в базиліці Святого Петра у Ватикані. Завтра українська делегація візьме участь у поминальній месі на площі Святого Петра, щоб разом з віруючими з усього світу віддати останню шану Папі Франциску. - повідомив Андрій Сибіга.

Глава МЗС України також розповів про свою зустріч з єдиним українським кардиналом, владикою Миколою Бичком, який візьме участь у конклаві.

"Під час нашої зустрічі я подякував йому за його віддану місію на австралійському континенті та за підтримку української громади. Разом ми прагнемо зміцнювати міжнародну підтримку України та допомагати нашим співвітчизникам у всьому світі", - додав Андрій Сибіга.

Нагадаємо

25 квітня стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський може не поїхати до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска, але тоді Україну представлять міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перша леді Олена Зеленська.

Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Імовірною причиною смерті називають інсульт за даними ЗМІ, але Ватикан ще не надав офіційного підтвердження.

На похоронах Папи Франциска очікується близько 200 000 осіб - ЗМІ