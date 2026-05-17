Си Цзиньпин и путин заявили об углублении сотрудничества между Китаем и россией

Председатель КНР Си Цзиньпин и диктатор РФ Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю открытия Китайско-российской выставки-экспо в городе Харбин на северо-востоке Китая. Лидеры двух стран подчеркнули усиление экономического и стратегического сотрудничества между Пекином и Москвой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Центральное телевидение Китая, пишет УНН.

Детали

Си Цзиньпин в своем обращении упомянул годовщину стратегического партнерства между странами и договор о дружбе 2001 года. Он заявил о необходимости активнее использовать географическую близость и экономическую взаимодополняемость Китая и России для стимулирования развития и повышения уровня жизни населения.

Владимир Путин назвал выставку крупнейшей двусторонней площадкой для диалога и сотрудничества между странами и выразил уверенность, что мероприятие даст "положительные результаты" для дальнейшего развития отношений между Москвой и Пекином.

