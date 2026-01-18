Швеция усиливает восточный фланг НАТО: артиллерийские системы "Archer" появятся в Латвии уже в этом году
Киев • УНН
Швеция планирует разместить свои первые самоходные артиллерийские установки Archer в Латвии в течение 2026 года. Это предусмотрено дорожной картой, подписанной министрами обороны двух стран.
Швеция планирует разместить свои первые самоходные артиллерийские установки "Archer" на территории Латвии в течение 2026 года. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон во время своего визита в Ригу, где он встретился с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом. Об этом пишет УНН.
Детали
Главы оборонных ведомств подписали "дорожную карту", которая определяет стратегические шаги по укреплению безопасности в Балтийском регионе. Документ предусматривает не только размещение техники, но и глубокую интеграцию вооруженных сил обеих стран.
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 65105 просмотров
Подписанная дорожная карта поднимет сотрудничество между нашими странами на новый уровень. Первые две артиллерийские системы Archer планируется разместить в Латвии в 2026 году, тогда же начнется техническое обучение персонала
Ключевые направления партнерства
- Артиллерия и ПВО: Кроме систем "Archer", в Латвии уже развернуты компоненты шведской противовоздушной обороны в составе шведского батальона.
- Коалиция дронов: Пол Юнсон поблагодарил Латвию за лидерство в коалиции беспилотников для Украины и выразил заинтересованность в тестировании шведских дронов на латвийских полигонах.
- Морская безопасность: Дорожная карта включает конкретные шаги по взаимодействию на море и укреплению береговой охраны.
Андрис Спрудс со своей стороны подчеркнул, что Латвия высоко ценит полноправное членство Швеции в НАТО. Присутствие шведского контингента является критически важным для сдерживания потенциальных угроз на восточных границах Альянса.
Швеция представила новый пакет военной помощи для Украины: 18 систем Archer и дополнительные 155-мм боеприпасы11.09.25, 15:52 • 5482 просмотра