Швеция представила новый пакет военной помощи для Украины: 18 систем Archer и дополнительные 155-мм боеприпасы

Сегодня Швеция представила Украине уже 20-й пакет поддержки стоимостью 836 миллионов долларов. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает УНН.

Новый пакет помощи от Швеции, по словам Йонсона, включает среди прочего 18 новых систем Archer, расширение долгосрочной военной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда долларов в год на 2026-2027 годы, а также 900 миллионов долларов ежегодного финансирования гражданских программ на 2026-2028 годы.

Мы закупим 18 новых систем Archer и дополнительные 155-мм боеприпасы на сумму 327 миллионов долларов. Таким образом, общий парк систем Archer в Украине достигнет 44 единиц... В морской сфере мы купим оборудование на сумму 190 миллионов долларов. В частности, мобильные береговые радиолокационные системы, новые суда обеспечения морской пехоты с гранатометами и беспилотными системами. 32 пожертвованные боевые катера Combat 90 получат дополнительные датчики, системы вооружения и радары

По его словам, Вооруженные силы Швеции пожертвуют оборудование стоимостью 12,7 млн долларов. Оно включает 500 мотоциклов и вспомогательное оборудование авиабазы, такое как грузовики и тягачи.

Пожертвованные зенитные комплексы Tridon Mk 2 будут оснащены радиолокационными датчиками и системами управления. Кроме того, предоставляются дополнительные программируемые 40-мм зенитные боеприпасы. Также предусмотрены финансовые пожертвования в размере 68 млн. долларов США различным коалициям по обеспечению боеспособности

Министр обороны Швеции также отметил, что в программу также включены дополнительные секретные системы и проекты, но их внедрение придется отложить до начала боевых действий.

В дальнейшем российская армия может ожидать шведско-украинские сюрпризы. Швеция продолжит оказывать жесткое давление на Россию, пока та не прекратит эту войну