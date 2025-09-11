$41.210.09
12:34 • 858 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 1800 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 2646 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 4666 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 9510 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 11345 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 17294 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 37767 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44425 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 97388 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Швеция представила новый пакет военной помощи для Украины: 18 систем Archer и дополнительные 155-мм боеприпасы

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Швеция объявила 20-й пакет поддержки для Украины на 836 миллионов долларов. Он включает 18 систем Archer, долгосрочную военную помощь и гражданское финансирование.

Швеция представила новый пакет военной помощи для Украины: 18 систем Archer и дополнительные 155-мм боеприпасы

Сегодня Швеция представила Украине уже 20-й пакет поддержки стоимостью 836 миллионов долларов. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает УНН.

Детали

Новый пакет помощи от Швеции, по словам Йонсона, включает среди прочего 18 новых систем Archer, расширение долгосрочной военной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда долларов в год на 2026-2027 годы, а также 900 миллионов долларов ежегодного финансирования гражданских программ на 2026-2028 годы.

Мы закупим 18 новых систем Archer и дополнительные 155-мм боеприпасы на сумму 327 миллионов долларов. Таким образом, общий парк систем Archer в Украине достигнет 44 единиц... В морской сфере мы купим оборудование на сумму 190 миллионов долларов. В частности, мобильные береговые радиолокационные системы, новые суда обеспечения морской пехоты с гранатометами и беспилотными системами. 32 пожертвованные боевые катера Combat 90 получат дополнительные датчики, системы вооружения и радары

- добавил министр обороны Швеции.

По его словам, Вооруженные силы Швеции пожертвуют оборудование стоимостью 12,7 млн долларов. Оно включает 500 мотоциклов и вспомогательное оборудование авиабазы, такое как грузовики и тягачи.

Пожертвованные зенитные комплексы Tridon Mk 2 будут оснащены радиолокационными датчиками и системами управления. Кроме того, предоставляются дополнительные программируемые 40-мм зенитные боеприпасы. Также предусмотрены финансовые пожертвования в размере 68 млн. долларов США различным коалициям по обеспечению боеспособности

- добавил Йонсон.

Министр обороны Швеции также отметил, что в программу также включены дополнительные секретные системы и проекты, но их внедрение придется отложить до начала боевых действий.

В дальнейшем российская армия может ожидать шведско-украинские сюрпризы. Швеция продолжит оказывать жесткое давление на Россию, пока та не прекратит эту войну

- резюмировал Йонсон.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
