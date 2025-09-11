Швеція представила новий пакет військової допомоги для України: 18 систем Archer та додаткові 155-мм боєприпаси

Сьогодні Швеція представила Україні вже 20-й пакет підтримки вартістю 836 мільйонів доларів. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає УНН.

Новий пакет допомоги від Швеції, за словами Йонсона, включає серед іншого 18 нових систем Archer, розширення довгострокової військової допомоги Україні в розмірі 3,6 мільярда доларів на рік на 2026-2027 роки, а також 900 мільйонів доларів щорічного фінансування цивільних програм на 2026-2028 роки.

Ми закупимо 18 нових систем Archer та додаткові 155-мм боєприпаси на суму 327 мільйонів доларів. Таким чином, загальний парк систем Archer в Україні досягне 44 одиниць... У морській сфері ми купимо обладнання на суму 190 мільйонів доларів. Зокрема, мобільні берегові радіолокаційні системи, нові судна забезпечення морської піхоти з гранатометами та безпілотними системами. 32 пожертвувані бойові катери Combat 90 отримають додаткові датчики, системи озброєння та радари

За його словами, Збройні сили Швеції пожертвують обладнання вартістю 12,7 млн доларів. Воно включає 500 мотоциклів та допоміжне обладнання авіабази, таке як вантажівки та тягачі.

Пожертвувані зенітні комплекси Tridon Mk 2 будуть оснащені радіолокаційними датчиками та системами керування. Крім того, надаються додаткові програмовані 40-мм зенітні боєприпаси. Також передбачені фінансові пожертвування у розмірі 68 млн. доларів США різним коаліціям із забезпечення боєздатності

Міністр оборони Швеції також зауважив, що до програми також включені додаткові секретні системи та проекти, але їх впровадження доведеться відкласти до початку бойових дій.

Надалі російська армія може чекати на шведсько-українські сюрпризи. Швеція продовжить чинити жорсткий тиск на росію, поки та не припинить цю війну