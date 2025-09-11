Швеція представила новий пакет військової допомоги для України: 18 систем Archer та додаткові 155-мм боєприпаси

$41.210.09
12:34 • 852 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 1780 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 2620 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 4636 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 9486 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 11334 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 17290 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 37754 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44422 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 97377 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 21528 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 15064 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 15405 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 10000 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 5876 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 6310 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 37752 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 97377 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 87572 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 66651 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Білорусь
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 6310 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 10187 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 26934 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 91457 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 82566 перегляди
The Guardian
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нафта
Свіфт

Швеція представила новий пакет військової допомоги для України: 18 систем Archer та додаткові 155-мм боєприпаси

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Швеція оголосила 20-й пакет підтримки для України на 836 мільйонів доларів. Він включає 18 систем Archer, довгострокову військову допомогу та цивільне фінансування.

Швеція представила новий пакет військової допомоги для України: 18 систем Archer та додаткові 155-мм боєприпаси

Сьогодні Швеція представила Україні вже 20-й пакет підтримки вартістю 836 мільйонів доларів. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає УНН.

Деталі

Новий пакет допомоги від Швеції, за словами Йонсона, включає серед іншого 18 нових систем Archer, розширення довгострокової військової допомоги Україні в розмірі 3,6 мільярда доларів на рік на 2026-2027 роки, а також 900 мільйонів доларів щорічного фінансування цивільних програм на 2026-2028 роки.

Ми закупимо 18 нових систем Archer та додаткові 155-мм боєприпаси на суму 327 мільйонів доларів. Таким чином, загальний парк систем Archer в Україні досягне 44 одиниць... У морській сфері ми купимо обладнання на суму 190 мільйонів доларів. Зокрема, мобільні берегові радіолокаційні системи, нові судна забезпечення морської піхоти з гранатометами та безпілотними системами. 32 пожертвувані бойові катери Combat 90 отримають додаткові датчики, системи озброєння та радари 

- додав міністр оборони Швеції.

За його словами, Збройні сили Швеції пожертвують обладнання вартістю 12,7 млн доларів. Воно включає 500 мотоциклів та допоміжне обладнання авіабази, таке як вантажівки та тягачі.

Пожертвувані зенітні комплекси Tridon Mk 2 будуть оснащені радіолокаційними датчиками та системами керування. Крім того, надаються додаткові програмовані 40-мм зенітні боєприпаси. Також передбачені фінансові пожертвування у розмірі 68 млн. доларів США різним коаліціям із забезпечення боєздатності 

- додав Йонсон.

Міністр оборони Швеції також зауважив, що до програми також включені додаткові секретні системи та проекти, але їх впровадження доведеться відкласти до початку бойових дій.

Надалі російська армія може чекати на шведсько-українські сюрпризи. Швеція продовжить чинити жорсткий тиск на росію, поки та не припинить цю війну 

- резюмував Йонсон.

Швеція розглядає продаж Україні винищувачів "Gripen" після завершення війни - Breaking Defence04.09.25, 01:30 • 4032 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
благодійність
Швеція
Україна