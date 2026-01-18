Швеція посилює східний фланг НАТО: артилерійські системи "Archer" з’являться в Латвії вже цього року

Швеція планує розмістити свої перші самохідні артилерійські установки "Archer" на території Латвії протягом 2026 року. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Юнсон під час свого візиту до Риги, де він зустрівся із латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Про це пише УНН.

Деталі

Глави оборонних відомств підписали "дорожню карту", яка визначає стратегічні кроки щодо зміцнення безпеки в Балтійському регіоні. Документ передбачає не лише розміщення техніки, а й глибоку інтеграцію збройних сил обох країн.

Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk

Підписана дорожня карта підніме співпрацю між нашими країнами на новий рівень. Перші дві артилерійські системи Archer планується розмістити в Латвії у 2026 році, тоді ж розпочнеться технічне навчання персоналу – повідомив Пол Юнсон.

Ключові напрямки партнерства

Артилерія та ППО: Окрім систем "Archer", у Латвії вже розгорнуті компоненти шведської протиповітряної оборони у складі шведського батальйону.

Коаліція дронів: Пол Юнсон подякував Латвії за лідерство у коаліції безпілотників для України та висловив зацікавленість у тестуванні шведських дронів на латвійських полігонах.

Морська безпека: Дорожня карта включає конкретні кроки щодо взаємодії на морі та зміцнення берегової охорони.

Андріс Спрудс зі свого боку наголосив, що Латвія високо цінує повноправне членство Швеції в НАТО. Присутність шведського контингенту є критично важливою для стримування потенційних загроз на східних кордонах Альянсу.

Швеція представила новий пакет військової допомоги для України: 18 систем Archer та додаткові 155-мм боєприпаси