Швеція посилює східний фланг НАТО: артилерійські системи "Archer" з’являться в Латвії вже цього року

17 січня, 12:49 • 14054 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 24491 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 22019 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 33495 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 43458 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 37209 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54203 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28963 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44431 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36345 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський17 січня, 15:40 • 5662 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла17 січня, 16:25 • 9504 перегляди
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф 17 січня, 16:36 • 6320 перегляди
Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії 17 січня, 17:03 • 4720 перегляди
Сибіга закликав МАГАТЕ та світ змусити росію відмовитися від планів атакувати АЕС17 січня, 17:44 • 4424 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 22539 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54203 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 30944 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 62587 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 92652 перегляди
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 20176 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 18017 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 16275 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15798 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 27368 перегляди
Швеція посилює східний фланг НАТО: артилерійські системи "Archer" з’являться в Латвії вже цього року

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Швеція планує розмістити свої перші самохідні артилерійські установки Archer у Латвії протягом 2026 року. Це передбачено дорожньою картою, підписаною міністрами оборони двох країн.

Швеція посилює східний фланг НАТО: артилерійські системи "Archer" з’являться в Латвії вже цього року

Швеція планує розмістити свої перші самохідні артилерійські установки "Archer" на території Латвії протягом 2026 року. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Юнсон під час свого візиту до Риги, де він зустрівся із латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Про це пише УНН.

Деталі

Глави оборонних відомств підписали "дорожню карту", яка визначає стратегічні кроки щодо зміцнення безпеки в Балтійському регіоні. Документ передбачає не лише розміщення техніки, а й глибоку інтеграцію збройних сил обох країн.

Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 65105 переглядiв

Підписана дорожня карта підніме співпрацю між нашими країнами на новий рівень. Перші дві артилерійські системи Archer планується розмістити в Латвії у 2026 році, тоді ж розпочнеться технічне навчання персоналу

– повідомив Пол Юнсон.

Ключові напрямки партнерства

  • Артилерія та ППО: Окрім систем "Archer", у Латвії вже розгорнуті компоненти шведської протиповітряної оборони у складі шведського батальйону.
    • Коаліція дронів: Пол Юнсон подякував Латвії за лідерство у коаліції безпілотників для України та висловив зацікавленість у тестуванні шведських дронів на латвійських полігонах.
      • Морська безпека: Дорожня карта включає конкретні кроки щодо взаємодії на морі та зміцнення берегової охорони.

        Андріс Спрудс зі свого боку наголосив, що Латвія високо цінує повноправне членство Швеції в НАТО. Присутність шведського контингенту є критично важливою для стримування потенційних загроз на східних кордонах Альянсу. 

        Швеція представила новий пакет військової допомоги для України: 18 систем Archer та додаткові 155-мм боєприпаси11.09.25, 15:52 • 5482 перегляди

        Степан Гафтко

