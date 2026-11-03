Швеция рассматривает экстрадицию осуждённого в Украине Дмитрия Святаша - ОГП

Швеция может выдать Украине бывшего народного депутата-беглеца Дмитрия Святаша. Прокуратура и суды в максимально сжатые сроки выполнили все зависящие от них процессуальные действия, необходимые для обеспечения возможности его экстрадиции из Швеции в Украину по всем уголовным производствам. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Подробности

Как отметили в ведомстве, прокуроры обеспечили подготовку и подачу всех необходимых материалов, их надлежащее оформление и перевод, а также обоснование правовой позиции относительно экстрадиции.

Речь идет о лице, которому вменяются тяжкие уголовные правонарушения. Поэтому для украинской стороны было важно обеспечить возможность его выдачи по всем уголовным производствам, в которых он привлекается к ответственности. На сегодняшний день прокуратура и суды выполнили все зависящие от них действия для обеспечения экстрадиции Дмитрия Святаша. Необходимые судебные решения приняты, материалы подготовлены, а процессуальные предпосылки для рассмотрения вопроса о его выдаче по всем уголовным производствам обеспечены - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Контекст

Бывшего народного депутата Дмитрия Святаша в июне 2024 года заочно осудили в Украине за оправдание вооруженной агрессии рф против Украины и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен. Эти преступления предусмотрены ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В октябре 2026 года шведская полиция задержала Святаша. Его поместили под стражу миграционной службы.