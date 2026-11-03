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Швеція розглядає екстрадицію засудженого в Україні Дмитра Святаша - ОГП

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Україна підготувала всі матеріали для екстрадиції Дмитра Святаша зі Швеції. Ексдепутата засудили до 12 років за виправдовування агресії РФ і шахрайство.

Швеція розглядає екстрадицію засудженого в Україні Дмитра Святаша - ОГП

Швеція може видати Україні колишнього народного депутата-втікача Дмитра Святаша. Прокуратура та суди в максимально стислі строки виконали всі залежні від них процесуальні дії, необхідні для забезпечення можливості його екстрадиції зі Швеції до України за всіма кримінальними провадженнями. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у відомстві, прокурори забезпечили підготовку та подання всіх необхідних матеріалів, їх належне оформлення й переклад, а також обґрунтування правової позиції щодо екстрадиції.

Йдеться про особу, якій інкримінуються тяжкі кримінальні правопорушення. Тому для української сторони було важливо забезпечити можливість її видачі за всіма кримінальними провадженнями, у яких вона притягується до відповідальності. На сьогодні прокуратура та суди виконали всі залежні від них дії для забезпечення екстрадиції Дмитра Святаша. Необхідні судові рішення ухвалено, матеріали підготовлено, а процесуальні передумови для розгляду питання про його видачу за всіма кримінальними провадженнями забезпечено

- йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Контекст

Колишнього народного депутата Дмитра Святаша в червні 2024 року заочно засудили в Україні за виправдовування збройної агресії рф проти України та шахрайство на суму 2,2 млрд гривень. Ці злочини передбачені ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У жовтні 2026 року шведська поліція затримала Святаша. Його помістили під варту міграційної служби.

Євген Устименко

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