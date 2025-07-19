Штормовое предупреждение: грозы и шквалы накроют Украину 19 июля

В субботу, 19 июля, в Украине ожидаются грозовые дожди, вероятнее всего — на западе и севере. Ближайшей ночью осадки также возможны в центре и на востоке. Южная часть страны останется сухой. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Погода в Украине 19 июля будет местами штормовой с сильными грозами и шквалами.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности.

Опасная погода будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Харьковской, восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Там будут сильные дожди, грозы, град и шквалы - 15-20 м/с.

Температура воздуха 19 июля

Западные области: +20...+24 градуса.

Северные области: +24...+26 градусов.

Центральная часть: +25...+28 градусов, кроме Винницкой области, где будет +20...+22 градуса.

Восточные области: в Харьковской области +26...+27, в Луганской и Донецкой областях +32...+35 градусов.

Южная часть: +27...+30 градусов, в Запорожье и в степном Крыму +31...+34 градуса.

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