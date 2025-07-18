Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет двигаться ретроградно – и это может повлиять на мышление, общение, технологии и отношения. Самое сильное испытание звезды приготовили для Льва, Скорпиона и Водолея: их ждут глубокие внутренние трансформации, карьерные сдвиги и непростые разговоры, пишет УНН со ссылкой на Parade.

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий начинает свое второе ретроградное движение в этом году. С астрологической точки зрения эта планета отвечает за мышление, коммуникацию и технологии. Поэтому в периоды Ретроградного Меркурия ассоциируется с периодами путаницы, задержек и переосмысления, особенно в тех сферах, которыми управляет эта планета.

Основные аспекты жизни, на которые влияет ретроградный Меркурий

Коммуникации:

недоразумения, ссоры, неправильное толкование слов;

проблемы с электронной почтой, сообщениями, документами;

сложность в донесении мысли или принятии четких решений;

планы и поездки;

задержки рейсов, путаница с маршрутами, изменения в графике;

сбои в планировании событий, перенос встреч;

Технологии:

сбои в электронике: зависание гаджетов, потери файлов;

неожиданные поломки компьютеров, смартфонов или программ;

контракты, соглашения и важные решения;

юридические документы могут содержать ошибки или «подводные камни».

Отношения:

возвращение людей из прошлого (бывшие, старые друзья);

потребность пересмотреть границы и договоренности в партнерстве;

эмоциональное выяснение старых конфликтов.

Особенно сильно этот период повлияет на три знака Зодиака – Льва, Скорпиона и Водолея. Их ждут важные внутренние трансформации.

Льва ждет перезагрузка

Для Львов ретроградный Меркурий будет проходить в зоне, отвечающей за внешность, образ и то, как их воспринимает мир. Может захотеться изменить стиль, попробовать что-то новое – от цвета волос до жизненного подхода. Астрологи советуют создать себе доску вдохновения или попробовать новые образы мысленно, но не спешить с реальными изменениями до середины августа.

Между 3 и 11 августа возможны эмоциональные напряжения в личных отношениях – не избегайте разговоров. Искренность и открытость сейчас – ключ к более глубоким связям в будущем.

Скорпионов ждет профессиональное обновление

У Скорпионов ретроградный Меркурий затрагивает сферу карьеры и жизненного предназначения. Этот период может притормозить некоторые рабочие процессы, заставить пересмотреть текущие проекты или даже временно поставить их на паузу. Астрологи советуют не воспринимать это как поражение, а использовать как шанс сделать все лучше.

Около 31 июля, когда Меркурий соединится с Солнцем, возможны внезапные озарения.

Водолеев ждет испытание для отношений

Для Водолеев ретроградный Меркурий проходит в зоне партнерств – как романтических, так и профессиональных. С 2024 года они уже переживают глубокие изменения, связанные с пониманием своей силы, и сейчас этот процесс продолжается.

В этот период есть возможность увидеть свои отношения со стороны, осознать, что вас мотивирует и как изменились ваши ожидания. Астрологи советуют задавать себе глубокие вопросы, даже если ответы не появляются сразу – это закладывает прочный фундамент для отношений.

Ранее УНН писал, что неделя 14-20 июля пройдет под влиянием убывающей Луны, стационарного и ретроградного Меркурия. 16 и 17 июля – Меркурий замер в своем движении, готовясь развернуться в обратном направлении перед тем как с 18 июля по 11 августа стать ретроградным.