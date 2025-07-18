Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ и назвал затронутые секторы
11:37 • 4308 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ и назвал затронутые секторы
10:40 • 48352 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
07:05 • 76227 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
18 июля, 05:41 • 79581 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 274540 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 177101 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 141326 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
17 июля, 10:24 • 136181 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 114009 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 513024 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
75%
745мм
Популярные новости
Оккупанты получили миллионы долларов от продажи отобранного украинского имущества в Крыму - ISW18 июля, 02:05 • 89568 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: возникли пожары, есть разрушения и раненый18 июля, 02:58 • 100827 просмотра
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата18 июля, 05:33 • 70088 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
07:08 • 46508 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф08:28 • 37904 просмотра
публикации
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 3074 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира10:40 • 48293 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 274502 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 204687 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17 июля, 12:17 • 214823 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Роберт Фицо
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 81179 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 90837 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 205521 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 264962 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 276832 просмотра
Актуальное
Северный поток
Шахед-136
Дассо Мираж 2000
FAB-250
Нефть марки Brent

Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания

Киев • УНН

 • 3110 просмотра

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет ретроградным, влияя на мышление, общение и технологии. Львы, Скорпионы и Водолеи ощутят сильнейшие трансформации, карьерные сдвиги и непростые разговоры.

Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет двигаться ретроградно – и это может повлиять на мышление, общение, технологии и отношения. Самое сильное испытание звезды приготовили для Льва, Скорпиона и Водолея: их ждут глубокие внутренние трансформации, карьерные сдвиги и непростые разговоры, пишет УНН со ссылкой на Parade.

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий начинает свое второе ретроградное движение в этом году. С астрологической точки зрения эта планета отвечает за мышление, коммуникацию и технологии. Поэтому в периоды Ретроградного Меркурия ассоциируется с периодами путаницы, задержек и переосмысления, особенно в тех сферах, которыми управляет эта планета.

Основные аспекты жизни, на которые влияет ретроградный Меркурий

Коммуникации:

  • недоразумения, ссоры, неправильное толкование слов;
    • проблемы с электронной почтой, сообщениями, документами;
      • сложность в донесении мысли или принятии четких решений;
        • планы и поездки;
          • задержки рейсов, путаница с маршрутами, изменения в графике;
            • сбои в планировании событий, перенос встреч;

              Технологии:

              • сбои в электронике: зависание гаджетов, потери файлов;
                • неожиданные поломки компьютеров, смартфонов или программ;
                  • контракты, соглашения и важные решения;
                    • юридические документы могут содержать ошибки или «подводные камни».

                      Отношения:

                      • возвращение людей из прошлого (бывшие, старые друзья);
                        • потребность пересмотреть границы и договоренности в партнерстве;
                          • эмоциональное выяснение старых конфликтов.

                            Особенно сильно этот период повлияет на три знака Зодиака – Льва, Скорпиона и Водолея. Их ждут важные внутренние трансформации.

                            Льва ждет перезагрузка

                            Для Львов ретроградный Меркурий будет проходить в зоне, отвечающей за внешность, образ и то, как их воспринимает мир. Может захотеться изменить стиль, попробовать что-то новое – от цвета волос до жизненного подхода. Астрологи советуют создать себе доску вдохновения или попробовать новые образы мысленно, но не спешить с реальными изменениями до середины августа.

                            Между 3 и 11 августа возможны эмоциональные напряжения в личных отношениях – не избегайте разговоров. Искренность и открытость сейчас – ключ к более глубоким связям в будущем.

                            Скорпионов ждет профессиональное обновление

                            У Скорпионов ретроградный Меркурий затрагивает сферу карьеры и жизненного предназначения. Этот период может притормозить некоторые рабочие процессы, заставить пересмотреть текущие проекты или даже временно поставить их на паузу. Астрологи советуют не воспринимать это как поражение, а использовать как шанс сделать все лучше.

                            Около 31 июля, когда Меркурий соединится с Солнцем, возможны внезапные озарения.

                            Водолеев ждет испытание для отношений

                            Для Водолеев ретроградный Меркурий проходит в зоне партнерств – как романтических, так и профессиональных. С 2024 года они уже переживают глубокие изменения, связанные с пониманием своей силы, и сейчас этот процесс продолжается.

                            В этот период есть возможность увидеть свои отношения со стороны, осознать, что вас мотивирует и как изменились ваши ожидания. Астрологи советуют задавать себе глубокие вопросы, даже если ответы не появляются сразу – это закладывает прочный фундамент для отношений.

                            Ранее УНН писал, что неделя 14-20 июля пройдет под влиянием убывающей Луны, стационарного и ретроградного Меркурия. 16 и 17 июля – Меркурий замер в своем движении, готовясь развернуться в обратном направлении перед тем как с 18 июля по 11 августа стать ретроградным.

                            Алена Уткина

                            Алена Уткина

                            Обществопубликации
                            Tesla
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            .
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            S&P 500
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            ,
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            Brent Oil
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            .
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            Gold
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            ,
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            Gas TTF
                            $
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            .
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9
                            0
                            0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6
                            7
                            8
                            9