Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания
Киев • УНН
С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет ретроградным, влияя на мышление, общение и технологии. Львы, Скорпионы и Водолеи ощутят сильнейшие трансформации, карьерные сдвиги и непростые разговоры.
С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет двигаться ретроградно – и это может повлиять на мышление, общение, технологии и отношения. Самое сильное испытание звезды приготовили для Льва, Скорпиона и Водолея: их ждут глубокие внутренние трансформации, карьерные сдвиги и непростые разговоры, пишет УНН со ссылкой на Parade.
С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий начинает свое второе ретроградное движение в этом году. С астрологической точки зрения эта планета отвечает за мышление, коммуникацию и технологии. Поэтому в периоды Ретроградного Меркурия ассоциируется с периодами путаницы, задержек и переосмысления, особенно в тех сферах, которыми управляет эта планета.
Основные аспекты жизни, на которые влияет ретроградный Меркурий
Коммуникации:
- недоразумения, ссоры, неправильное толкование слов;
- проблемы с электронной почтой, сообщениями, документами;
- сложность в донесении мысли или принятии четких решений;
- планы и поездки;
- задержки рейсов, путаница с маршрутами, изменения в графике;
- сбои в планировании событий, перенос встреч;
Технологии:
- сбои в электронике: зависание гаджетов, потери файлов;
- неожиданные поломки компьютеров, смартфонов или программ;
- контракты, соглашения и важные решения;
- юридические документы могут содержать ошибки или «подводные камни».
Отношения:
- возвращение людей из прошлого (бывшие, старые друзья);
- потребность пересмотреть границы и договоренности в партнерстве;
- эмоциональное выяснение старых конфликтов.
Особенно сильно этот период повлияет на три знака Зодиака – Льва, Скорпиона и Водолея. Их ждут важные внутренние трансформации.
Льва ждет перезагрузка
Для Львов ретроградный Меркурий будет проходить в зоне, отвечающей за внешность, образ и то, как их воспринимает мир. Может захотеться изменить стиль, попробовать что-то новое – от цвета волос до жизненного подхода. Астрологи советуют создать себе доску вдохновения или попробовать новые образы мысленно, но не спешить с реальными изменениями до середины августа.
Между 3 и 11 августа возможны эмоциональные напряжения в личных отношениях – не избегайте разговоров. Искренность и открытость сейчас – ключ к более глубоким связям в будущем.
Скорпионов ждет профессиональное обновление
У Скорпионов ретроградный Меркурий затрагивает сферу карьеры и жизненного предназначения. Этот период может притормозить некоторые рабочие процессы, заставить пересмотреть текущие проекты или даже временно поставить их на паузу. Астрологи советуют не воспринимать это как поражение, а использовать как шанс сделать все лучше.
Около 31 июля, когда Меркурий соединится с Солнцем, возможны внезапные озарения.
Водолеев ждет испытание для отношений
Для Водолеев ретроградный Меркурий проходит в зоне партнерств – как романтических, так и профессиональных. С 2024 года они уже переживают глубокие изменения, связанные с пониманием своей силы, и сейчас этот процесс продолжается.
В этот период есть возможность увидеть свои отношения со стороны, осознать, что вас мотивирует и как изменились ваши ожидания. Астрологи советуют задавать себе глубокие вопросы, даже если ответы не появляются сразу – это закладывает прочный фундамент для отношений.
Ранее УНН писал, что неделя 14-20 июля пройдет под влиянием убывающей Луны, стационарного и ретроградного Меркурия. 16 и 17 июля – Меркурий замер в своем движении, готовясь развернуться в обратном направлении перед тем как с 18 июля по 11 августа стать ретроградным.