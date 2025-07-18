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Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування

Київ • УНН

 • 3760 перегляди

З 18 липня по 11 серпня 2025 року Меркурій буде ретроградним, впливаючи на мислення, спілкування та технології. Леви, Скорпіони та Водолії відчують найсильніші трансформації, кар'єрні зрушення та непрості розмови.

Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування

З 18 липня по 11 серпня 2025 року Меркурій рухатиметься ретроградно - і це може вплинути на мислення, спілкування, технології та стосунки. Найсильніше випробування зірки приготували для Лева, Скорпіона та Водолія: на них чекають глибокі внутрішні трансформації, кар’єрні зрушення й непрості розмови, пише УНН із посиланням на Parade.

З 18 липня по 11 серпня 2025 року Меркурій розпочинає свій другий ретроградний рух у цьому році. З астрологічного погляду ця планета відповідає за мислення, комунікацію та технології. Тож у періоди Ретроградного Меркурія асоціюється з періодами плутанини, затримок та переосмислення, особливо в тих сферах, якими керує ця планета.

Основні аспекти життя, на які впливає ретроградний Меркурій

Комунікації:

  • непорозуміння, сварки, неправильне тлумачення слів;
    • проблеми з електронною поштою, повідомленнями, документами;
      • складність у донесенні думки або прийнятті чітких рішень;
        • плани та поїздки;
          • затримки рейсів, плутанина з маршрутами, зміни в графіку;
            • збої у плануванні подій, перенесення зустрічей;

              Технології:

              • збої в електроніці: зависання гаджетів, втрати файлів;
                • неочікувані поломки комп’ютерів, смартфонів чи програм;
                  • контракти, угоди та важливі рішення;
                    • юридичні документи можуть містити помилки або «підводні камені».

                      Стосунки:

                      • повернення людей з минулого (колишні, старі друзі);
                        • потреба переглянути кордони та домовленості в партнерстві;
                          • емоційне з’ясування старих конфліктів.

                            Особливо сильно цей період вплине на три знаки Зодіаку - Лева, Скорпіона і Водолія. Їх чекають важливі внутрішні трансформації.

                            На Лева чекає перезавантаження

                            Для Левів ретроградний Меркурій проходитиме у зоні, яка відповідає за зовнішність, образ і те, як їх сприймає світ. Може захотітися змінити стиль, спробувати щось нове - від кольору волосся до життєвого підходу. Астрологи радять створити собі дошку натхнення або спробувати нові образи подумки, але не поспішати з реальними змінами до середини серпня.

                            Між 3 й 11 серпня можливі емоційні напруження в особистих стосунках - не уникайте розмов. Щирість і відкритість зараз - ключ до глибших зв’язків у майбутньому.

                            На Скорпіонів чекає професійне оновлення

                            У Скорпіонів ретроградний Меркурій зачіпає сферу кар’єри та життєвого призначення. Цей період може пригальмувати деякі робочі процеси, змусити переглянути поточні проєкти або навіть тимчасово поставити їх на паузу. Астрологи радять не сприймати це як поразку, а використати як шанс зробити все краще.

                            Близько 31 липня, коли Меркурій з’єднається із Сонцем, можливі раптові озаріння.

                            На Водоліїв чекає випробування для відносин

                            Для Водоліїв ретроградний Меркурій проходить у зоні партнерств - як романтичних, так і професійних. З 2024 року вони вже переживають глибокі зміни, пов’язані з розумінням своєї сили, і зараз цей процес продовжується.

                            У цей період є нагода побачити свої стосунки з боку, усвідомити, що вас мотивує та як змінилися ваші очікування. Астрологи радять ставити собі глибокі запитання, навіть якщо відповіді не з’являються одразу – це закладає міцний фундамент для стосунків.

                            Раніше УНН писав, що тиждень 14-20 липня пройде під впливом спадного Місяця, стаціонарного та ретроградного Меркурія. 16 і 17 липня - Меркурій завмер у своєму русі, готуючись розвернутись у зворотному напрямку перед тим як із 18 липня по 11 серпня стати ретроградним.

                            Альона Уткіна

                            Альона Уткіна

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                            Gold
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                            Gas TTF
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